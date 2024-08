Tolkien s'est inspiré de la Suisse pour imaginer les paysages du "Seigneur des anneaux"

Publié il y a 70 ans, le premier volume du "Seigneur des anneaux" de J. R. R. Tolkien entraîne les lecteurs et lectrices dans la Terre du Milieu. Pour créer ce monde imaginaire des temps anciens, l'auteur britannique s'est inspiré de paysages suisses.

Au début des années 2000, les adaptations cinématographiques de la trilogie du "Seigneur des Anneaux" sont tournées par le réalisateur Peter Jackson sur sa terre natale, la Nouvelle-Zélande. Avec ses hauts plateaux enneigés, ses rivières tumultueuses, ses forêts sauvages à ses plaines verdoyantes, son pays a toutes les caractéristiques des décors décrits par J. R. R. Tolkien dans ses romans. Mais c’est pourtant en Suisse que l'auteur a puisé son inspiration pour créer son univers fantastique.

En 1911, alors âgé de 19 ans, Tolkien entreprend un voyage en terres helvétiques. Parti d’Interlaken avec une douzaine de compagnons, il rallie Lauterbrunnen avant de gagner le Valais. Une randonnée qui le mène de Grindelwald au col de Grimsel, en passant par le glacier d’Aletsch. Il découvre des paysages et des sommets qui marquent son esprit. Au point que plus de vingt ans après ce périple, Tolkien transpose ses souvenirs de jeunesse pour créer le décor du "Seigneur des anneaux".

Une quête périlleuse pour sauver la Terre du Milieu

Ce récit en trois volumes dont le premier est paru le 29 juillet 1954, il y a tout juste 70 ans, raconte les aventures de Frodon Saquet, un jeune Hobbit qui se voit confier par son oncle Bilbo un anneau aux pouvoirs redoutables qui n'est autre que l'Anneau Unique, forgé par le Seigneur des Ténèbres Sauron pour dominer le monde.

Conscient du danger, le magicien Gandalf charge le Hobbit de le détruire en le jetant dans les flammes du Mordor, le lieu de sa création. Pour l'aider dans cette quête périlleuse qui doit sauver la Terre du Milieu, une communauté composée de quatre Hobbits, d'un nain, d'un elfe, d'un magicien et de deux hommes se forme autour de Frodon.

Le Siberhorn, modèle pour le Celebdil

Fasciné par l'œuvre de l'auteur britannique, Martin Monsch, data scientist, juriste et auteur de "Die Schweiz in Tolkiens Mittelerde" ("La Suisse dans la Terre du Milieu de Tolkien", 2021, non traduit en français, mais disponible aussi en anglais), a reconstitué une partie de son parcours dans les Alpes suisses. "J'ai commencé par les lettres de Tolkien et j'ai compris à quel point il avait été inspiré par son voyage en Suisse. Cela a piqué ma curiosité", explique-t-il dans le 19h30 du 29 juillet. "C'est ainsi que j'ai commencé à faire de plus en plus de recherches et c'est devenu une sorte de chasse au trésor."

>> A voir, le sujet du 19h30 : Le premier volume du "Seigneur des anneaux" a été publié il y a exactement 70 ans. Une saga largement inspirée par les paysages suisses / 19h30 / 2 min. / lundi à 19:30

Parmi les lieux emblématiques décrits par Tolkien, on retrouve la vallée du Lauterbrunnen et bien sûr l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Mais c'est un sommet plus confidentiel qui a fasciné Tolkien et prêtera ses contours escarpés au Celebdil, l'une des montagnes de la Moria, où le magicien Gandalf trouve la mort en combattant le Balrog.

En 1968, Tolkien écrit dans une lettre à son fils Michael: "J’ai quitté la vue de la Jungfrau avec un profond regret: les neiges éternelles semblaient gravées contre le soleil éternel et le Silberhorn, net face à l’obscurité: le Celebdil de mes rêves".

