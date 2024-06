"Soi-même comme un chien", leçon de philosophie canine par Nicolas Tavaglione

Le dernier livre de Nicolas Tavaglione intitulé "Soi-même comme un chien" est issu de la rencontre entre le philosophe et politologue et son chien, Italo. Les promenades quotidiennes donnent lieu à des réflexions politiques et méditatives, notamment sur les relations entre l'homme et son compagnon canin.

Italo, Totor pour les intimes, a rejoint la famille de Nicolas Tavaglione en 2020. "Mes filles m'ont eu à l'usure pendant le premier confinement. C'est comme ça que la chose est arrivée. Et je crois que je me suis un peu pris au jeu. Tout le monde devenait un peu fou sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Les gens s'insultaient, dénonçaient leurs voisins qui ne respectaient pas les règles sanitaires... J'ai fait une overdose et j'ai décidé, à ce moment-là, que je n'écrirais plus sur Facebook qu'à propos de mon chien", raconte Nicolas Tavaglione dans Vertigo du 18 juin.

Italo, lévrier de la race Cirneco de l'Etna, a changé la vie du Genevois Nicolas Tavaglione. La relation qu'il entretient avec son compagnon canin trouve rapidement une résonnance sur les réseaux sociaux, le philosophe et politologue mettant en scène des #dogstories relatant leur complicité. Pour aller plus loin, Nicolas Tavaglione signe désormais un livre plongeant le lectorat dans la riche réflexion politique et méditative induite par la rencontre de deux espèces différentes partageant pourtant une existence commune.

J'aime, dans mon aventure canine, ce caractère d'activité banale de citadin moyen. En un certain sens, ce livre est sans objet, entendez: sans objet remarquable. Extrait du livre "Soi-même comme un chien" de Nicolas Tavaglione

Le plus vieil ami de l'homme

Le livre du philosophe et politologue genevois commence par une évidence: le chien est le plus vieil ami de l'homme. "J'ai voulu partager mon émerveillement devant certaines découvertes. L'histoire de la domestication du chien par l'homme, ou de l'homme par le chien m'a paru assez fascinante et a jeté une lumière un peu différente que celle à laquelle je m'attendais sur le rapport entre les humains et le chien", précise Nicolas Tavaglione.

Alors qu'il a toujours préféré les chats aux chiens, quand le philosophe rencontre Italo, c'est tout un univers canin qui s'ouvre à lui. Mais c'est aussi une véritable de découverte de lui-même que fait Nicolas Tavaglione. "Il y a deux effets importants de l'arrivée du chien: l'interrogation sur l'amitié interespèces, et la sociabilité qui entoure la pratique de promener son chien", souligne-t-il.

Un parc à chiens, c'est un concentré de philosophie sociale et de littérature: c'est "La comédie humaine" de Balzac qui s'entretisse avec les "Fables" animalières de La Fontaine. Extrait du livre "Soi-même comme un chien" de Nicolas Tavaglione

Un contexte social comme nul autre

Dehors, des gens de tous âges, de toutes origines, de tous milieux sociaux, de tous genres et d'opinions politiques divers se croisent ainsi, avec comme point commun leur chien. "Je n'ai jamais rencontré de contexte social dans lequel on fait autant connaissance avec tout le monde", indique Nicolas Tavaglione.

Nicolas Tavaglione a enseigné la philosophie politique et l'éthique à l'Université de Genève et occupe désormais un haut poste dans l'administration du canton. Avec l'arrivée d'Italo dans sa vie, ce sont de nouvelles contrées géographiques, urbanistiques, mais aussi intellectuelles qui s'ouvrent à lui, soulevant en même temps des questionnements en lien avec la présence du chien aux côtés de l'homme.

C'est pourquoi, en fin de compte, Totor m'aura offert comme une épiphanie: une conversion du regard me rendant plus visible ce qui était invisible, plus sensible ce qui était insensible, plus parlant ce qui restait muet. Extrait du livre "Soi-même comme un chien" de Nicolas Tavaglione

Aux balades au parc se sont donc ajoutées des balades en librairie, en témoigne la bibliographie fournie à la fin de "Soi-même comme un chien", évoquant des ouvrages signés notamment de Sylvain Tesson, Manon Garcia, Donna Haraway, Monique Wittig ou encore Ludwig Wittgenstein. De promenades en lectures, de méditations en réflexions, la relation à son chien s'est renforcée et c'est avec un regard nouveau que Nicolas Tavaglione regarde désormais le monde.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Lara Donnet