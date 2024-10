Shane Haddad raconte le drame, l'amour, l'alcool, la quête et la fuite dans "Aimer Gil"

La mort accidentelle, absurde, d'un jeune homme. On enterre Mathias et Gil raconte alors à la vitesse de ses émotions ce qui s'est passé. La brutalité du monde adulte. Les obligations quotidiennes. L'alcool, qui ronge. "Aimer Gil" est le deuxième roman de l'autrice Shane Haddad.

Gil, Mathias et Mathieu se rencontrent en boîte de nuit. Une fille, et deux garçons. Ils partent en vacances, en road-trip, en fuite ou en quête, s'abîment par l'alcool à même pas trente ans...

Mais le roman de Shane Haddad, "Aimer Gil", ne démarre pas sur cela. Il commence par la fin, sur l'enterrement de Mathias. L'autrice remonte ensuite le cours de l'histoire de ce trio, au fur et à mesure des pages. "Je voulais pouvoir me focaliser sur les émotions et l'intériorité de mes personnages sans entrer dans cette idée de l'intrigue", explique Shane Haddad dans l'émission Vertigo du 9 octobre.

Boîte de nuit, cercueil, métro: une idée de claustrophobie infuse le roman de Shane Haddad, tout comme la musique, l'alcool, le malaise et le sentiment de désespoir qui anime les trois héros de ce roman. "Cette idée que tout est fini avant même que cela ne commence, je crois que c'est quelque chose que j'ai traversé et qui appartient à notre génération", confie l'écrivaine française.

Une quête des amours

Dans "Aimer Gil", Gil s'interroge sur sa place, son corps. Qu'est-ce que cela signifie d'être dans ce monde, d'habiter ce corps? Qu'est-ce que le désir, l'amour, le sexe, les sexualités? Avec une écriture saccadée déroutante, Shane Haddad interroge le monde d'aujourd'hui dans un texte qui semble être déclamé. Egalement dramaturge, l'autrice dit avoir entendu très distinctement la voix de Gil dans sa tête au moment de l'écriture de ce deuxième roman.

L'écrivaine explore à travers ses trois personnages une quête de l'amour, des amours. "Je crois qu'il y a chez Gil une fuite, là où il y a chez Mathieu et Mathias une tentative de quête, d'ancrage. Gil, même si elle est le moteur de ce voyage, va essayer de coller à ce mouvement", souligne l'autrice.

Trouver sa place

Après "Toni tout court" en 2021, "Aimer Gil" est le deuxième roman de Shane Haddad. Deux histoires très différentes, mais qui ne sont pourtant pas sans lien. "Il y a une continuité dans le fait de reprendre un personnage féminin et d'explorer ce que c'est d'être une femme à 25 ans pour Gil, à 20 ans pour Toni. Toni n'est pas Gil en revanche et Gil n'est pas Toni, mais je sens que j'ai eu envie de réfléchir encore sur ces corps qui grandissent, de faire trace", indique l'autrice.

Dans l'écriture de Shane Haddad, il y a une volonté de donner la parole aux femmes et de les remettre au centre de l'histoire: "Je voulais donner la parole à une femme, car son regard n'est pas le même sur le monde. Il est plus saccadé, plus heurté. (...) On en est encore à un moment historique où nous, femmes, sommes obligées de casser des schémas pour nous sentir à notre place".

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Lara Donnet