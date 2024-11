Sandrine Collette reçoit à la fois le Goncourt suisse et celui des lycéens

Choix Goncourt de la Suisse mercredi et Prix Goncourt des lycéens ce jeudi 28 novembre, le roman "Madelaine avant l'aube" de la Française Sandrine Collette a su toucher les jurys étudiants de ces deux récompenses littéraires.

Pour la deuxième année consécutive, le Choix Goncourt de la Suisse et le Prix Goncours des lycéens, deux récompenses remises par des jurys composés d'étudiants et étudiantes, honorent le même roman. Après Neige Sinno en 2023 pour "Triste tigre", c'est au tour de Sandrine Collette d'être doublement couronnée pour son "Madelaine avant l'aube", publié chez JC Lattès.

Mercredi à la Résidence de France à Berne où a été annoncé le prix suisse, l'ambassadrice de France Marion Paradas a salué un "choix éclairé" qui récompense "une voix féminine de talent, dans un puissant récit sur la révolte".

"Les mots me manquent"

Jointe jeudi par le jury du Prix Goncourt des lycéens, Sandrine Collette, dont le précédent roman "On était des loups" avait été récompensé en 2022 du prix Jean Giono et du prix Renaudot des lycéens, s'est écriée: "Quelle aventure! Ça doit être une des rares fois où les mots me manquent. Je pense que j'ai le coeur qui bat un peu trop vite, ça ne reflète pas ma joie, sinon je sauterais partout en disant beaucoup de gros mots, mais je vais éviter... Infiniment merci!"

Dans ce conte qui échappe au temps, la romancière française de 54 ans dresse le portrait de Madelaine, une fillette affamée et sauvage, surgie des forêts. L'enfant apportera la lumière aux habitants du hameau Des Montées, avant de les mener au drame qui fera exploser leurs vies en même temps que leur servage ancestral.

aq avec agences