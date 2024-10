Riad Sattouf est de retour avec "Moi, Fadi, le frère volé", une histoire déchirante

Après sa série autobiographique à succès "L'Arabe du futur", l'auteur de bandes dessinées Riad Sattouf relance la saga familiale. Prévu en trois volumes, "Moi, Fadi, le frère volé" donne la parole à son frère, emmené de force en Syrie par leur père. Le premier tome est disponible depuis le 8 octobre.

Riad Sattouf aurait pu vendre à Hollywood le scénario de sa bande dessinée "L'Arabe du futur", traduite en 23 langues et vendue à 3,5 millions d'exemplaires, mais le dessinateur franco-syrien a préféré poursuivre sa saga à succès avec "Moi, Fadi, le frère volé", une nouvelle série dérivée de la première.

Le premier tome est paru le 8 octobre aux éditions Les Livres du futur, maison qu'a fondée l'auteur en 2021. La série est prévue en trois volumes.

"Les six premiers tomes de 'L'Arabe du futur' racontaient l'histoire de ma famille à travers mon point de vue. C'est vrai que le trou noir de cette histoire familiale, c'était l'enlèvement de mon petit frère par mon père quand il avait cinq ans et demi. Ça s'est passé à peu près au niveau du quatrième tome de 'L'Arabe du futur'. J'ai raconté toute cette histoire, son absence et les efforts qu'avait faits ma mère pour le retrouver", explique Riad Sattouf dans le 12h30 du 17 octobre.

Plus qu'une suite de 'L'Arabe du futur', je dirais que c'est peut-être une sorte de série parallèle ou un autre embranchement. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu 'L'Arabe du futur' pour lire 'Moi, Fadi, le frère volé'. Riad Sattouf, auteur de "Moi, Fadi, le frère volé"

Un frère enlevé par son père

Fadi est le frère benjamin de Riad. Au début des années 1990, alors que la famille vit en France, leur père Abdel-Razak, qui se sent rejeté et cherche à convaincre sa femme de retourner dans sa ville d'origine, enlève le petit garçon et lui fait prendre l'avion pour la Syrie. Sa mère et ses deux frères ne le reverront pas pendant des décennies.

"Lorsque j'ai revu ce frère, vingt ans après son départ, j'étais très avide de réponses à mes questions sur ce qu'il avait pu faire toutes ces années en Syrie", raconte Riad Sattouf.

Ce sont leurs entretiens de l'époque qui donnent la matière de cette aventure déchirante que Riad Sattouf avait évoquée à partir du quatrième tome de "L'Arabe du futur". Pour cette nouvelle série, le bédéiste donne donc cette fois-ci la parole à son frère.

Ecrire l'irracontable

Cruel destin que celui de ce garçonnet inconsolable, victime de conflits qui le dépassent. Fadi a des souvenirs extrêmement précis de sa petite enfance. Il se souvient très exactement de son enlèvement, de ce que son père lui a dit pour détourner son attention. "'Moi, Fadi' raconte aussi comment un enfant se retrouve emporté dans une dimension parallèle sans même qu'il ne s'en rende compte. C'était cela aussi que je voulais dessiner dans cet album", précise le bédéiste.

Les couleurs utilisées par Riad Sattouf dans "Moi, Fadi, le frère volé" changent au fur et à mesure, "sans que la lectrice et le lecteur ne s'en rendent compte, dit-il. Parce que je voulais montrer ce glissement: comment on peut perdre une langue quasiment sans s'en rendre compte, comment on peut en apprendre une quasiment sans s'en rendre compte. (...) Je voulais raconter aussi cette faculté de l'être humain à être capable de surmonter dès les plus jeunes années tous les événements qui sembleraient complètement insurmontables à des adultes".

L'idée de cet album pour Riad Sattouf était de raconter à hauteur d'enfant, dans une BD lumineuse et pleine d'humour, l'histoire difficile et douloureuse de ce frère en restant le plus fidèle possible aux souvenirs transmis par Fadi.

Propos recueillis par Blandine Levite

Adaptation web: aq/ld avec afp