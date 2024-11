"Pied à terre" de MarieMo, une BD belle et touchante sur l'Ocean Viking

Après "Les mains glacées" qui abordait le réchauffement climatique, MarieMo reprend la mer avec "Pied à terre, une expédition à bord de l'Ocean Viking". Une bande dessinée informative, esthétique et touchante dans laquelle l'artiste neuchâteloise raconte vingt-cinq jours passés à bord du navire humanitaire.

Graphiste et illustratrice, MarieMo compte plus d'une corde à son arc. En 2018, la bédéaste neuchâteloise effectue un voyage en bateau - en résidence d'artistes - direction le Groenland. S'en suit une publication, "Les mains glacées", une bande dessinée en forme de reportage sur la fragilité du monde polaire.

Quelques années plus tard, MarieMo a envie de se plonger dans une autre cause qui lui tient à coeur: celle de la migration. Dans un parfait alignement des planètes, il se trouve que son éditeur a un contact chez SOS Méditerranée Suisse. Le 2 février 2023, MarieMo embarque à bord du navire humanitaire.

Force des dessins

En ouvrant "Pied à terre", la première chose qui attrape l'oeil, c'est l'univers expressif et minutieux de MarieMo. L'artiste aime le noir et blanc et dessiner au stylo, pour le côté spontané et les petites imperfections que cela apporte.

Planche tirée de la BD "Pied à terre" de MarieMo [MarieMo]

On relèvera aussi l'excellente mémoire photographique de l'artiste, car les journées à bord de l'Ocean Viking sont longues. Comme tout membre de l'équipage, elle doit apprendre les gestes et les procédures qui sauvent. Les notes et les premières esquisses ont été effectuées le soir, en cabine, au côté de l'équipe de communication du bateau.

Un carnet de bord ultra détaillé

En tant que fan inconditionnelle de Guy Delisle - auteur connu pour ses bandes dessinées autobiographiques telles que "Chroniques de Jérusalem" ou "S'enfuir, récit d'un otage"-, MarieMo réalise aussi des reportages BD.

Ses dessins retranscrivent fidèlement l'historique des sauvetages en mer Méditerranée, les cartes géographiques des zones de sauvetage, les kits de survie distribués à bord, les temps d'attente, l'horizon scruté aux jumelles, les corps marqués, la détresse, le répit (souvent trop bref).

Loin des chiffres anonymes communiqués chaque semaine aux infos sur les drames qui frappent la mer Méditerranée, "Pied à terre" permet de découvrir plus précisément la mission et le quotidien de celles et ceux qui oeuvrent à bord de l'Ocean Viking, un îlot d'humanité face à l'indifférence générale.

Sarah Clément