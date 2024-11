Philippe Geluck se dévoile à travers une centaine d'anecdotes dans "Tout est vrai"

Dans "Tout est vrai", Philippe Geluck, papa du célèbre Chat, se raconte à travers 150 anecdotes personnelles et professionnelles. En quarante-cinq ans de carrière, celui qui a été comédien, chroniqueur, dessinateur et sculpteur a engrangé de nombreuses historiettes aussi drôles que touchantes.

"J'ai tenu Eric Zemmour dans mes bras", "Céline Dion a été ma voisine" ou "J'ai caressé un éléphant". Philippe Geluck l'affirme, les 150 anecdotes de son dernier ouvrage sont toutes vraies. L'artiste belge évoque une compilation un peu "plic-ploc" de moments de sa vie et de celle de ses proches, collectés suite à des soirées plus ou moins arrosées.

Du rire aux larmes

A la fin des années 1990, Philippe Geluck est chroniqueur au sein de l'émission de télévision "Vivement dimanche prochain", animée par Michel Drucker. Les invités sont connus et parfois intimidants, ce qui n'empêche nullement Geluck de faire le clown. Son intervention consiste à lire une lettre à l'invité, lui poser des "questions à la con", pour finir par lui offrir un dessin du Chat dédicacé.

Cet exercice donne lieu à des interviews pétillantes et provocantes de la part de l'artiste belge, notamment quand il déclare à Nicolas Sarkozy que son passé d'adolescent turbulent est un formidable espoir pour les jeunes délinquants, étant donné qu'il est désormais ministre de l'Intérieur.

Les anecdotes sont aussi plus personnelles. Dans "Tout nu et tout bronzé", Philippe Geluck confie sa solitude, un jour de pluie, à être le seul nudiste dans la supérette d'un village naturiste. En tournant les pages, on oscille entre fous rires et larmes, notamment dans "J'ai sauvé une vie", dans laquelle une femme confie au dessinateur belge que la lecture des albums du Chat ont remis de la lumière dans son quotidien, suite à une rupture très douloureuse.

Le Chat n'est jamais loin

Pour rendre la lecture de "Tout est vrai" plus digeste et plus joyeuse, Philippe Geluck l’a agrémentée de dessins de presse. Il y croque les événements d'actualité qui l'ont marqué tels que l'affaire Madoff, les JO de Pékin, la libération d'Ingrid Betancourt.

Planche tirée de l'album "Tout est vrai" de Philippe Geluck (Casterman, 2024).

Si le trait est caustique, il y a toujours une certaine tendresse et une bienveillance en arrière-fond. Et comme le Chat et Philippe Geluck, c'est une longue histoire d'amour qui dure (24 albums et six best-of depuis sa création en 1983), son alter ego n'est jamais loin.

"Tout est vrai" est un ouvrage inclassable, totalement assumé par son auteur: "Dans chacun de mes albums, j'essaie d'apporter de la variété. C'est tout le contraire des maisons d'éditions qui me demandent de faire des livres avec un seul thème: le sport, le vin, le chocolat", déclare l'artiste belge dans l'émission Vertigo du 15 novembre. "Je m'y refuse parce que j'aime cette espèce de bouquet fleuri composé de mille fleurs différentes", conclut-il en souriant.

Sarah Clément