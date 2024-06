"Petit pays" de Gaël Faye fait l'objet d'une adaptation délicate et onirique en BD

Après avoir conquis le cœur de millions de lecteurs et fait l'objet d'une adaptation au cinéma, "Petit pays" voit le jour en BD. Le duo Marzena Sowa et Sylvain Savoia a transposé durant sept ans avec talent le roman beau et tragique de Gaël Faye en bande dessinée.

Il fallait une certaine dose d'audace pour adapter "Petit pays". Prix du roman Fnac et Goncourt des lycéens en 2016, ce livre est aussi le fait d'un chanteur et musicien accompli depuis 2013. Inspiré de l'enfance de Gaël Faye, "Petit pays" nous emmène au Burundi, dans les années 1990. Dans les rues de Bujumbura Gabriel, dix ans, vit un quotidien insouciant entouré de ses amis et de sa famille. Mais son bonheur va rapidement voler aux éclats suite à la séparation de ses parents et le déclenchement d'une guerre civile. Guerre qui sera suivie du génocide des Tutsi au Rwanda. Un duo de choc Pour illustrer cette histoire à hauteur d'enfant, les maisons d'édition ont rapidement pensé à Marzena Sowa et Sylvain Savoia. La scénariste et le dessinateur travaillent ensemble depuis de nombreuses années. En 2005, la série "Marzi" les fait connaître du grand public. Cette bande dessinée raconte l'enfance de Marzena dans la Pologne communiste des années 1980. Planche tirée de la BD "Petit pays" de Marzena Sowa et Sylvain Savoia. [©Dupuis, 2024] Travail d'orfèvre Sept années ont été nécessaires pour adapter "Petit pays" en bande dessinée. En premier lieu, Marzena Sowa lit plusieurs fois le roman. Vient ensuite tout un travail de déconstruction, de remaniement de séquences, de fusion de certains personnages et de changement de rythme. Différentes étapes qui nécessitent l'aval de Gaël Faye. Mais le rôle du chanteur-écrivain ne s'arrête pas là. Il fournit les photos, la documentation, les souvenirs d'enfance pour que le duo s'en imprègne. Une fois le nouveau scénario écrit, c'est au tour de Sylvain Savoia d'intervenir. Le dessinateur l'avoue, ce qu'il aime dans son travail, c'est le découpage: "Passer de l'écrit à l'image, c'est ce que je préfère. C'est un moment de création, de magie, où l'on fait vivre les personnages, on invente des situations, des décors", confie-t-il dans l'émission Vertigo du 25 juin 2024. >> A écouter, la chronique consacrée à la BD "Petit pays" : Editions Dupuis Chronique BD : Petit pays / Vertigo / 14 min. / mardi à 17:08 Sous son trait de crayon semi-réaliste, on s'amuse de voir Gabriel chiper des mangues à la voisine, caresser son vautour apprivoisé et se baigner dans la rivière. Interrogé sur sa séquence préférée, Sylvain Savoia confie avoir eu beaucoup de plaisir à dessiner le moment où Gabriel et ses copains se rendent à la piscine de l'université et se défient autour du plongeoir. "Un moment initiatique, onirique et intemporel", déclare-t-il. Une parenthèse insouciante rapidement rattrapée par la montée des extrêmes et la folie des hommes. Sarah Clément