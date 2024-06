"Par le bout du nez", l'odorat adoré de Sarah Bouasse

En se basant sur sa propre vie et sa passion pour l’olfaction, l’autrice et journaliste parfum Sarah Bouasse cartographie ce sens "inférieur" qu’est l’odorat dans "Par le bout du nez - une histoire intime des odeurs". Une déclaration d’amour à nos pifs et à ces millions de molécules qui y pénètrent.

"Ouvrir les narines, c’est simplement tendre l’oreille à cette façon particulière qu’a le monde de nous apparaître". Dès les premières pages de "Par le bout du nez - une histoire intime des odeurs", on sait que l’odorat, ce sens si complexe, ne se laisse pas définir par un vocabulaire précis, au contraire de l’œnologie.

Il y a les "accords" des parfums, et les fameuses "notes". Il y a aussi la "voix" olfactive de ces odeurs qui sont comme un "bruit de fond". Mais comment parler de ce qui est perçu si différemment en fonction de chacun et chacune, de son milieu, son vécu, sa culture?

Dans cet ouvrage qui n’est "ni vraiment un essai, ni franchement un récit", le nez est remis au milieu du visage (village?). Capable de court-circuiter la raison, au grand dam des philosophes grecs (déjà), la science montre aujourd’hui qu’il est probablement le grand maître de nos prises de décisions.

3% de notre génome est dédié aux récepteurs olfactifs (…), la plus grande famille de gènes après celle du système immunitaire. Extrait de "Par le bout du nez - une histoire intime des odeurs" de Sarah Bouasse

Timbre-poste

Tout se passe sur une muqueuse pas plus grande qu’un timbre-poste (français), baptisée épithélium olfactif et tapissée de millions de neurones. Si Homo et Femina Sapiens sont équipés d’un tel organe, c’est probablement parce qu’autrefois, à quatre pattes, il a bien fallu pister, déceler, reconnaître, pour s’accoupler ou fuir. Ce qui nous a menés à associer odorat et émotion.

Plus c’est intense, plus l’encodage mémoriel est puissant. Logique: qui dit émotion forte, dit leçon à retenir. Extrait de "Par le bout du nez - une histoire intime des odeurs" de Sarah Bouasse

Sans pour autant suivre la philosophie d’Andy Warhol (qui changeait de parfum tous les trois mois afin d’avoir un souvenir net de chaque trimestre en reniflant l’odeur correspondante), nous possédons tous et toutes un catalogue personnel d’odeurs-doudous. Pourtant, aucune région du monde n’a les mêmes repères: ainsi, l’acide isovalérique peut autant évoquer un bon vieux parmesan par ici, que l’odeur des pieds par là. S’il s’agit bien de la même molécule, tout dépend du contexte dans lequel elle arrive dans votre tarin. Une odeur fait cependant l’unanimité chez tout le monde: celle de la vanille, dont l’une des molécules rappelle l’odeur du lait maternel.

Sentir, c’est converser avec soi-même

Sentir. Un verbe à la fois passif et actif, qui désigne tout autant ce qui entre dans nos narines, que ce qui émane de nous. A ce chapitre d’ailleurs, Sarah Bouasse souligne à quel point nous n’avons plus conscience de toutes les odeurs qui font que nous sommes nous et que nous croyons cacher à coups de dentifrice et de parfum. "Notre odeur est un mille-feuille dont nous ne maîtrisons que certaines couches", s’amuse-t-elle à écrire.

Ce qu’on ne maîtrise pas on le cache? Voilà peut-être une des raisons de l’invisibilisation de l’odorat: "Comme si quelque part au fond de nous-mêmes, nous craignions qu'à force de nous mener par le bout du nez, les odeurs n'interfèrent avec l'idée que nous nous faisons de notre liberté. Et que nous préférions donc tout simplement les ignorer". La solution? Y aller au pif, et apprendre à écouter son nez, tout simplement.

Ellen Ichters/olhor