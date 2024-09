Mort de l'écrivain libanais Elias Khoury, auteur de "La porte du soleil"

L'écrivain Elias Khoury, l'un des plus grands romanciers libanais de sa génération et fervent défenseur de la cause palestinienne, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans, ont indiqué des sources proches de sa famille à l'AFP.

Elias Khoury est décédé des suites d'une longue maladie à Beyrouth, où il était hospitalisé depuis de nombreux mois. Son oeuvre, qui aborde les thèmes de la mémoire, de la guerre et de l'exil, a été traduite dans de nombreuses langues dont le français, l'anglais, l'allemand, l'hébreu et l'espagnol. L'un de ses romans les plus connus, "La porte du soleil" (Actes sud, 2002), une épopée qui relate la tragédie de la Nakba, le départ forcé des Palestiniens de leurs terres lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, a été adapté au cinéma par le réalisateur égyptien Yousri Nasrallah. Outre la question palestinienne qu'il aborde dans de nombreux autres romans, dont la trilogie "Les enfants du ghetto", l'une de ses dernières oeuvres, il a également raconté la guerre civile libanaise dans plusieurs de ses oeuvres comme "La petite montagne" ou "Yalo". Engagement pour la cause palestinienne Né à Beyrouth en 1948, il s'est engagé très tôt en faveur de la cause palestinienne. De 1975 à 1979, il a été rédacteur en chef de la revue Les affaires palestiniennes, collaborant avec le grand poète Mahmoud Darwich. Il a aussi été directeur éditorial de la section culturelle du quotidien libanais As-Safir et rédacteur en chef du supplément culturel du quotidien libanais An-Nahar. Elias Khoury a enseigné dans plusieurs universités notamment Columbia aux Etats-Unis. Il a continué à écrire jusqu'à son dernier souffle, malgré son hospitalisation et ses souffrances. Dans un article écrit depuis son lit d'hôpital en juillet, intitulé "une année de douleur", il disait: "Gaza et la Palestine sont pilonnées de façon sauvage depuis près d'un an et résistent (..) c'est un modèle; qui m'apprend chaque jour à aimer la vie". ats/vajo