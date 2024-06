Michel Moutot retrace les destins architecturaux et humains des "Filles du ciel"

En s'emparant des histoires de la construction de la Statue de la Liberté et de la Tour Eiffel, Michel Moutot fait sienne la mémoire des "Filles du ciel" et des hommes qui les ont édifiées. Dans ce roman historique, l'auteur nous transporte au XIXe siècle entre grandeur architecturale et drames humains.

Correspondant pour l'Agence France Presse à New York pendant des années, Michel Moutot en rapporte le sel de ses romans et les ancrages de ses imaginaires. Fasciné par la Statue de la Liberté, cadeau de la France pour le centenaire de l'Indépendance américaine, il s'amuse, un jour, à confronter les dates d'édification de ces deux "Filles du ciel", la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel.

En constatant un écart relativement restreint (deux mois seulement) entre l'inauguration de l'une et le début des travaux de l'autre, il imagine deux trajectoires qui se croisent dramatiquement. La première: un Français, venu accompagner la statue de Monsieur Bartholdi, emballée dans des caisses, prête à être remontée à New York. La seconde: un Amérindien, un Lenape, qui participe au montage de la statue et embarquera ensuite construire la Tour Eiffel.

Un Américain à Paris

Le voyage d'Ouest en Est de Trëme, membre du clan des loups, est l'inverse de celui qu'effectuent les migrants européens entassés sur les paquebots. "Miss Liberty" est le symbole d'une Terre promise et nombreux sont les hommes, les femmes, les enfants qui y rêvent d'un avenir meilleur.

Le roman aborde les thèmes de l'immigration et de la conquête de l'Ouest, dressant le portrait en creux, et sans concession, des ouvriers italiens, des dockers irlandais, des paysannes roumaines et des Amérindiens des Côtes, exilés dans les terres pour laisser leur place aux nouveaux arrivants.

J'ai toujours eu une fascination qui vient de mes lectures de petit garçon pour les Amérindiens. Mais là, j'ai absolument inventé le fait qu'un Lenape ait remonté la statue de la Liberté. Je voulais qu'il soit dans cette histoire par souci de romanesque. Michel Moutot, auteur du livre "Filles du ciel"

Trëme vient d'une tribu pacifique, les Lenapes, premiers habitants de la baie de l'Hudson. Il vit à New York avec sa nièce, Tori, princesse du clan des loups, femme intouchable qui deviendra la cheffe du clan et qu'il doit protéger. Comme il faillit à sa mission, il doit venger la mort de sa nièce en tuant son assassin. La vengeance le mène à Paris. La boucle est bouclée.

Des projets monumentaux

Journaliste, Michel Moutot, aime raconter des histoires pour son public mais d'abord pour lui-même. Ses récits, il les nourrit de recherches minutieuses, cherchant à coller au plus près de la réalité, tout en s'autorisant une part d'imaginaire. C'est ainsi qu'il nous dresse le portrait d'une époque visionnaire, un XIXe siècle où des projets architecturaux et monumentaux peuvent voir le jour.

"Filles du ciel", roman historique, rend hommage aux bâtisseurs modernes, ceux qui ont osé laisser des monuments emblématiques à la postérité, ceux qui croyaient en l'avenir et en la liberté pour toutes et tous. A travers les deux dames de fer et de cuivre, Michel Moutot nous offre un voyage fascinant à travers le temps, les différentes cultures et les ambitions humaines.

Catherine Fattebert/ld