"Les vérités parallèles" de Marie Mangez, itinéraire d'un journaliste mythomane

Arnaud Daguerre pourrait être un journaliste heureux d'avoir décroché le prestigieux Prix Albert Londres avec ses reportages d'exception. Mais il cache un secret: il pipeaute. Bienvenue dans l'intimité torturée d'un reporter mythomane racontée par Marie Mangez dans "Les vérités parallèles".

En s'inspirant d'une plume vedette du magazine allemand Der Spiegel démasquée en 2018 pour faux reportage, et en se remémorant un malaise qui la hantait à ses débuts de journaliste - la tentation de manipuler le réel dans ses articles -, Marie Mangez imagine le parcours du faussaire Arnaud Daguerre, au nom prédestiné. Il faut se souvenir du Louis du même nom, l'affabulateur qui s'est attribué l'invention de la photographie aux dépens de Niépce, avant d'être démasqué. Le menteur Daguerre de Marie Mangez connaîtra-t-il le même sort?

Grâce à une imagination florissante, Arnaud peut raconter une aventure comme s'il l'avait vécue. D'Athènes durant la crise économique à la Syrie en guerre, Arnaud se rend à chaque fois sur les lieux, mais ne rencontre jamais les protagonistes de ses reportages, par excès de timidité. Il croise des ombres, intercepte des bribes de conversations, extrapole, invente le détail invérifiable qui donnera de la chair à ses articles bidonnés, mais les rendra crédibles.

Précepte 4: écrire ce que les gens ont envie de lire. Jouer sur l'insolite. Insérez des anecdotes inattendues, saupoudrez de nuances, ok. Les récits trop lisses, c'est chiant comme la pluie. Extrait de "Les vérités parallèles" de Marie Mangez

Décrocher le Graal des journalistes

Si tous les expérimentés journalistes de terrain affirment que débusquer systématiquement le témoin parfait au moment adéquat dans un décor idéal est impossible, à moins d’être un génie ou un imposteur, personne ne doute d'Arnaud, le roi du pipeau. Les années passent, la notoriété du maître absolu du storytelling enfle jusqu'à décrocher le Graal des journalistes, le Prix Albert Londres. Ce sympathique étourdi se serait-il juste trompé de métier? Certainement! Ce minable reporter aurait dû être un romancier hors pair.

Comme toute médaille, celle du succès d'Arnaud possède un revers. Insomniaque et angoissé, ce mythomane sombre dans la schizophrénie, glué par le fantôme de Rudy le SDF qui l'alpague dans la rue et qu'il métamorphose pour son journal en terroriste djihadiste. La santé mentale vacillante d'Arnaud devrait l'obliger à mettre un terme à la supercherie, par respect pour son lectorat, ses collègues, son épouse, leurs enfants. Que nenni! Et si quelqu'un remarquait cette escroquerie bien rôdée? Cette entêtante hypothèse insuffle un regain de tension redoutable dans le récit de ce lâche prisonnier de ses mensonges.

C’est l’angoisse au ventre plus encore que d’habitude qu’il avait rendu ce papier-là. Un niveau d’angoisse qu’il n’avait plus connu depuis longtemps; un étau dans la poitrine. Il faut dire que Rudy lui a, en grande partie, échappé. Extrait de "Les vérités parallèles" de Marie Mangez

A l'heure où les fake news pullulent, où certains lecteurs méfiants remettent en cause l'intégrité de la presse, Marie Mangez interroge la limite entre journalisme et roman. Pour vendre du papier, l’imagination du lectorat doit carburer. Certes, s’il faut aligner les belles phrases et belles images pour donner à lire un article pas trop plat, le mensonge doit être traqué et les abuseurs dénoncés, une mission délicate. Démonstration brillante est faite dans cette passionnante tragédie en trois actes.

Philippe Congiusti/mh