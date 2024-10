Les quatre finalistes de la sélection 2024 du Prix du public RTS sont connus

Le 38e Prix du Public RTS sera remis le 24 novembre prochain. Mardi soir à Lausanne, le jury, composé de quatorze auditrices et auditeurs de la RTS, a distingué les quatre finalistes du prix 2024: Julien Sansonnens, Fanny Desarzens, Lorrain Voisard et Sonia Baechler. Portraits croisés.

Ils ont en commun la verdeur de leur plume et le choix de sujets viscéraux. Les quatre finalistes du Prix du Public RTS 2024 ont séduit le jury par la force d'une écriture audacieuse, mise au service de thématiques puissantes: féminicide, rivalités familiales, vies simples et métiers ingrats.

Mardi à Lausanne, les quatorze membres du jury composé d'auditrices et d'auditeurs de la RTS et représentant à parité les sept cantons francophones ou bilingues ont arrêté leur choix. Et les quatre finalistes, distingués parmi une quarantaine d'ouvrages parus dans les douze derniers mois, témoignent d'un vivier littéraire qui n'a pas froid aux yeux.

Des sujets intenses et personnels

Avec "Agnus Dei" (ed. de l'Aire), Julien Sansonnens conte en un roman bref et intense un fait divers sordide, survenu dans la Broye fribourgeoise des années 1940. L'occasion pour l'auteur de brosser, d'une écriture magnifiquement acide, la fin d'un monde accouchant de monstres très humains.

Troisième roman de Fanny Desarzens, "Ce qu'il reste de tout ça" (ed. Slatkine) ose une écriture ramuzienne, gestuelle, pour décrire la vie simple d'une famille sur quatre générations et célébrer les vertus de la modestie.

Plus proche d'une Florence Aubenas ou d'un Joseph Ponthus dans son approche à la fois poétique et documentaire, "Au coeur de la bête" de Lorrain Voisard (ed. d'en bas) nous invite à une plongée saisissante au coeur d'un abattoir, à travers le regard d'un intello embarqué au sein de cette petite société très masculine qu'il observe sans jugement.

Partiellement autobiographique, "Mon Dieu, faites que je gagne" (ed. Bernard Campiche) recompose, sous la plume éruptive de Sonia Baechler, le témoignage d'une enfance sacrifiée, passée dans l'ombre d'une sœur gymnaste à laquelle la famille doit se dédier corps et âme.

Les coulisses du Prix du Public RTS

Choisi chaque année par un jury différent composé, sur inscription, de lectrices et lecteurs avides de découvertes, le Prix du Public RTS célèbre, depuis 1987, la littérature émanant de plumes suisses ou établies en Suisse.

En collaboration avec le Festival Textures, le lauréat ou la lauréate 2024 sera annoncé le 24 novembre lors d'une émission spéciale de Quartier Livre, à suivre en direct et en public depuis le Nouveau Monde de Fribourg.

Nicolas Julliard/sc