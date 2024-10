"Les guerriers de l'hiver", roman mémoriel entre neige et sang d'Olivier Norek

En plongeant au cœur de l'hiver 1939-1940 dans une guerre opposant le géant soviétique à la Finlande lilliputienne, Olivier Norek raconte un conflit oublié. Avec "Les guerriers de l'hiver", l'ex-capitaine de police judiciaire délaisse le polar et offre une fresque chorale historique éblouissante.

A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Staline, cherchant à sécuriser ses frontières et à protéger Leningrad, se met en tête de conquérir la Finlande. Pour le dictateur, c'est l'histoire de quelques jours, de quelques semaines tout au plus. Que pourra faire cette jeune nation de trois millions d'habitants face à l'armée soviétique lourdement armée?

Mais ce qu'il pensait être une simple formalité, presque une balade de santé, va devenir un cauchemar militaire. Car l'armée finlandaise se bat avec une détermination farouche, jouant de sa connaissance du terrain, de l'hiver, des forêts, pour mettre à mal les volontés expansionnistes de Staline.

Simo Häyhä, la Mort Blanche

L'armée finlandaise, sous-équipée, possède un atout de taille - de petite taille mais de grand courage - en la personne de Simo Häyhä, surnommé la Mort Blanche. Cet homme de 31 ans, d'1m52 (la taille de son fusil) est un sniper d'une précision légendaire. A lui seul, il terrasse l'ennemi, sème la mort, le trouble, lui le simple fermier qui défendait son bétail contre les ours et les loups et qui se retrouve à défendre son pays.

Je pense que je suis un très mauvais inventeur et que si je ne touche pas, je ne vois pas, je ne goûte pas, j'aurais du mal à trouver les bons mots, les bonnes images. J'ai besoin d'aller sur le terrain. Olivier Norek, auteur des "Guerriers de l'hiver"

Olivier Norek, avant d'avoir vécu l'histoire, confesse ne pas savoir l'écrire. Reprenant sa casquette d'enquêteur et de policier, il part en Finlande sur la trace de ces soldats, de ces paysans, de Simo Häyhä, exactement le même nombre de jours que la période qu'a duré cette guerre, c'est-à-dire 105 jours. Quand il explique ce qu'il veut faire, les portes s'ouvrent, les greniers, les malles, les bibliothèques, les archives. Il discute avec des professeurs, des snipers, des experts en armes, des passionnés qui toutes et tous lui racontent leur guerre d’hiver et ce conflit devenu, en Finlande, récit national.

Un récit pacifiste

Allongé dans la neige, la tête prise dans un étau par -40 degrés, Olivier Norek pense à ses personnages, tous réels. Il a croisé leurs regards sur des photographies, il a vécu à travers eux le froid, la faim, la peur. Il narre le quotidien des Finlandais dans cet hiver 1939-1940 où les températures descendront à -51 degrés. Mais il évoque également les jeunes soldats soviétiques, pauvres gamins venus de Crimée, d'Ukraine ou d'une autre des vingt-sept minorités ethniques, pour mourir gelés dans les glaces. Cette guerre n'est pas la leur, eux qui obéissent à des ordres imbéciles d'une hiérarchie qui a plus peur de Staline que de l'ennemi.

C'est important pour moi de souligner que ce n'est pas un livre de guerre mais un livre pacifiste. Il n'est pas pro-finlandais ni anti-russe Olivier Norek, auteur des "Guerriers de l'hiver"

En lisant "Les guerriers de l'hiver", on ne peut s'empêcher de penser aux guerres actuelles, aux combats des petits face aux grandes puissances. Les parallèles ne sont jamais loin, et la lecture devient une expérience d’autant plus troublante.

Roman profondément humain, à la fois épique et intime, "Les guerriers de l'hiver" montre que la ténacité et le courage peuvent parfois triompher face à des forces bien supérieures. Tout cela appelle à la modestie et célèbre la mémoire des 70'000 Finlandais et des 400'000 Soviétiques tombés au combat dans un conflit qui va changer le cours de la Seconde Guerre mondiale.

Catherine Fattebert/sc