"Les derniers jours du parti socialiste", le roman dérangeant d'Aurélien Bellanger

Dans "Les derniers jours du parti socialiste", Aurélien Bellanger accuse une partie de la gauche française d’avoir installé un discours islamophobe dans le pays et contribué ainsi à la montée de l’extrême droite. Un récit sulfureux, porté par une écriture délicieusement caustique.

On parle beaucoup d’Aurélien Bellanger dans cette rentrée littéraire. L’auteur de "La théorie de l’information" (Gallimard, 2012) signe en effet un texte caustique et dérangeant, pamphlet politique à clefs où on peut reconnaître des personnalités publiques comme Michel Onfray, Caroline Fourest et Raphaël Enthoven. Lequel ne décolère pas et a dit dans la presse tout le mal qu’il pensait du livre.

"Les derniers jours du parti socialiste" raconte la naissance du Printemps républicain, mouvement d’intellectuels qui sous prétexte de défendre la laïcité a diffusé en France, nous dit l’auteur, un discours néoconservateur et islamophobe. Et prépare ainsi la victoire idéologique de l’extrême droite.

Cette gauche anticléricale est une ligne de base qui a toujours existé au parti socialiste, c’était celle de Manuel Valls. Mais elle a tenté de prendre le pouvoir et est devenue folle. D’une défense raisonnée de la laïcité comme principe, on est passé à une défense de la laïcité comme valeur. La fabrication progressive d’un problème musulman en France a pris le nom de défense de la laïcité. Aurélien Bellanger, auteur des "Derniers jours du parti socialiste"

Des portraits acerbes

Depuis son premier roman en 2012 qui retraçait le parcours du milliardaire Xavier Niel, Bellanger analyse les transformations de la société française. La structuration des classes moyennes dans "L’aménagement du territoire" (2014), l’évolution de la médiatisation depuis l’émission Loft Story jusqu’aux réseaux sociaux dans "Téléréalité" (2021). Chaque fois, l’auteur propose une littérature sociologique, remarquant des faits parfois passés inaperçus dans notre quotidien, qui racontent les mutations du siècle.

Dans son nouveau roman "Les derniers jours du parti socialiste", il se fait plus polémique, et plus politique. A travers ses portraits acerbes, au cours de conversations imaginées entre les différents protagonistes, il dénonce la connivence orchestrée d’intellectuels médiatiques - "plus médiatiques qu’intellectuels", confie-t-il dans le podcast QWERTZ du 24 septembre -, l’arrivisme des politiques, les stratégies douteuses de l’actuel président, l’instrumentalisation des attentats terroristes pour installer un discours raciste.

Taillevent, lui, jouait au défenseur du centre absolu, de la république bourgeoise indivisible, de la laïcité comme horizon éthique dernier de l’honnête homme. On était entré non pas dans la phase de décadence de la république, mais dans son éternelle apothéose. On n’avait jamais rien vu d’aussi beau que cette civilisation-là. Extrait de "Les derniers jours du parti socialiste" d'Aurélien Bellanger

Regarder en face la question raciale

Si la gauche socialiste a souvent été attaquée pour son tournant libéral, Bellanger veut aujourd’hui mettre en avant son incapacité à regarder en face la question raciale.

"Le printemps républicain et toute cette pensée d’extrême centre se sont bâtis autour de l’idée qu’il n’y a pas de problème systémique, estime-t-il dans QWERTZ. Il n’y a pas de fantôme colonial de la même façon qu’il n’y a pas de violences policières. Il n’y aurait que des mauvais policiers. Le clivage gauche-droite a évolué autour de ces agitateurs qui ont eu au moins le mérite de montrer un truc: être de droite, c’est n’accorder aucune importance aux sciences sociales. Être de gauche, c’est estimer qu’elles ont quelque chose à nous apprendre".

