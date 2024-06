Le nouveau festival de littérature pour jeunes adultes a fait le plein à Lausanne

Booklovers, le premier festival suisse entièrement consacré à la littérature pour jeunes adultes, a attiré 2500 personnes de vendredi à dimanche à Lausanne. Au vu du succès de cette première édition, une seconde aura lieu au printemps 2025.

Dès le début du festival, des files d'attente impressionnantes se sont formées devant la librairie où les fans pouvaient rencontrer leurs autrices et auteurs préférés, ont salué dimanche Plateforme 10 et Payot Libraire, organisateurs de la manifestation.

Des stars du genre étaient présentes, comme l'Australienne C.S.Pacat ou les Françaises Margot Dessenne et Nine Gorman.

Une librairie provisoire avait été installée sur l'esplanade de Plateforme 10. Le public a fréquenté avec enthousiasme l'ensemble des dédicaces, des événements et des rencontres avec la vingtaine d'invités: autrices, auteurs et influenceuses qui font connaître ces livres sur les réseaux sociaux.

Un genre en pleine expansion

Dédiée aux 13-25 ans, cette littérature dite "Young Adult" fait partie des phénomènes culturels les plus populaires du moment. Le genre est né en 2005 avec le succès de la saga "Twilight". Basé sur la fantasy et la romance, il s'est désormais largement diversifié. L'an passé, parmi les dix livres les plus vendus en France, cinq relevaient de ce genre.

"Réussir à toucher un public aussi exigeant et passionné que les adolescents et jeunes adultes rend ce premier succès encore plus beau", indique Patrick Gyger, directeur général de Plateforme 10. Un avis partagé par Bénédicte Kuchinscki, codirectrice de Payot Libraire.

boi avec ats