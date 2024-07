Le metteur en scène Dominique Ziegler transpose sa pièce "Helvetius" en BD

"Helvetius" est la bande dessinée de l'auteur et metteur en scène Dominique Ziegler adaptée de sa pièce de théâtre éponyme. Le premier tome de cette future trilogie retrace un moment clé dans l'histoire de la Suisse au temps des Romains.

Il y a quatre ans, Dominique Ziegler présentait au théâtre "Helvetius", une pièce historique qui se situait en 58 avant Jésus-Christ avec un Jules César cherchant à déclencher une guerre pour accroître son pouvoir militaire et financier. Au même moment, les Helvètes, des Celtes habitant les deux tiers de la Suisse actuelle, menacés de toutes parts, choisissaient d'émigrer. Désormais, "Helvetius" est aussi une bande dessinée sous forme de trilogie, dont le premier tome intitulé "Le temps des menaces" vient de sortir.

"On a monté cette pièce en 2020 et à la fin des représentations, on a été fauchés par l'épidémie de Covid. La moitié de la distribution est tombée malade. Mais par chance, la Confédération suisse a mis à disposition ce qu'ils appelaient 'des projets de fonds de transformation'. L'idée étant que les arts du spectacle puissent continuer leur travail, mais d'une autre manière", explique Dominique Ziegler dans l'émission Vertigo du 4 juillet.

Le metteur en scène décide alors de transformer sa pièce en BD, son autre passion puisqu'il est aussi scénariste de bande dessinée.

D'une pièce à une trilogie

Mais la bande dessinée "Helvetius" n'est pas une simple adaptation de la pièce. Dominique Ziegler part en effet du décor, de l'esthétique du spectacle, pour arriver à la BD. "J'avais accumulé beaucoup de matière pour la pièce, dont des scoops historiques, que je n'avais pas pu utiliser et qui figurent maintenant dans la BD", indique le scénariste.

Et s'il s'est intéressé aux Helvètes, c'est pour une raison simple: "Je suis suisse, j'ai grandi en Suisse, or je trouve que toute cette histoire des Helvètes, on a la connaît très peu. Je me suis intéressé à connaître l'origine de ce nom et de cette histoire. Ce que j'ai découvert m'a ébahi".

Une part de fiction

Dominique Ziegler signe le scénario de la BD "HELVETIUS". [Edition Paquet]

Pour sa pièce comme pour cette BD, Dominique Ziegler s'est beaucoup documenté et a fait de nombreuses recherches historiques et archéologiques. Malgré tout, "Helvetius" est aussi une oeuvre de fiction. "Il y a une attitude poétique et des choix subjectifs qui ont été faits pour que ce soit un récit de BD, quelque chose que l'on puisse suivre, avec des personnages auxquels on peut s'attacher".

Pour les dessins, Dominique Ziegler s'est entouré de plusieurs artistes: le dessinateur Félix Ruiz et la coloriste Léa Chrétien, ainsi que les dessinateurs accompagnants Carlos Moran et Vincenzo Giordano. La BD, comme la pièce, commence par un rêve sordide de Jules César dans lequel il viole sa mère. Pour cette raison notamment, l'ouvrage est déconseillé aux moins de quatorze ans.

Le deuxième tome se concentrera sur le moment où les Helvètes arrivent à Genève et leur confrontation directe avec Jules César. Quant au troisième tome, il sera consacré à la fuite des Helvètes à travers l'espace celte libre.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Lara Donnet