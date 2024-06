"Le chant de la rivière", une ode aux amours différentes signée Wendy Delorme

Après le succès de "Viendra le temps du feu", Wendy Delorme nous plonge dans deux histoires d'amour parallèles. Dans "Le chant de la rivière", il est question de sentiments en dehors des normes, mais aussi de filiation et de force de la nature.

Maria, jeune écrivaine, s'installe dans la maison de famille de son compagnon trans, à la frontière franco-italienne, afin de se consacrer à l'écriture de son roman. A ses côtés, la rivière la plus proche se met à parler pour raconter l'histoire d'un amour impossible entre deux jeunes filles dans les années 1920. Telle est la trame mystérieuse et fantastique du "Chant de la rivière", le dernier roman écrit par Wendy Delorme.

Source du livre

La genèse autour de ce livre commence il y a deux ans lors d'une résidence d'écriture à Saint-Vallier sur Rhône. La maison - proche d'un cours d'eau invisible à l'oeil nu - inspire Wendy et ses camarades d'écriture. Durant cette résidence, l'autrice découvre également le journal intime de Mireille Havet. Cette écrivaine prometteuse des Années folles a tenu un carnet "scandaleux" (publié des années plus tard), où l'on découvre qu'elle fréquentait un Paris gay et lesbien, saupoudré de paradis artificiels.

Le nouveau roman de Wendy Delorme s'inspire donc de cette rivière invisible et des amours saphiques du passé, cachées, car répréhensibles selon la morale et la loi de l'époque. Dans "La chant de la rivière", la rivière raconte l'amour impossible et tragique entre Meni et Clara dans les années 1920. En alternance, le lectorat découvre aussi la situation de Maria, durant l'été 2023, qui écrit des lettres à son amoureux, dans l'attente de savoir si elle attend bien un enfant. Deux histoires bien distinctes qui finiront par se rejoindre.

L'écriture pour colonne vertébrale

Ecrivaine, militante féministe, performeuse, enseignante et chercheuse, Wendy Delorme est sur tous les fronts. Elle est tombée dans la marmite des mots toute petite, grâce à Lucienne, sa grand-mère maternelle, qui lui apprend à lire et écrire à l'âge de trois ans.

A vingt ans, Wendy tombe amoureuse d'une femme. Assoiffée de découvrir d'autres filles comme elle, son premier réflexe est d'entrer dans une librairie du Marais, en posant cette question à voix haute: "Vous avez quoi sur les lesbiennes?". Le libraire lui tend "La pensée straight", un recueil d'articles féministes et lesbiens de Monique Wittig. Pour l'autrice, cette lecture politique est une véritable claque.

Son premier roman "Quatrième génération" sort en 2007. Suivront une dizaine d'ouvrages. L'autrice l'avoue sans rougir dans l'émission Question genre du 31 mai 2024: "Ecrire est ma colonne vertébrale, une hygiène mentale, un exutoire". Et d'ajouter: "Cette pratique qui relie la main, l'oeil et l'esprit permet aussi de se poser face au flux du quotidien". Chez Wendy Delorme, tout ruisselle, les mots, la rivière, l'amour... pour notre plus grand bonheur.

Propos recueillis par Christine Gonzalez

Adaptation web: Sarah Clément