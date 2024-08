"Le bleu n’abîme pas" d’Anouk Schavelzon, un premier roman contre les clichés

La romancière française Anouk Schavelzon raconte la vie et les doutes d’une jeune femme métisse, aujourd’hui à Paris. "Le bleu n’abîme pas" aborde notamment les fantasmes que fait naître le corps d’une femme racisée chez certains hommes blancs. Un texte tour à tour tranchant et poétique.

Avant d’être publié, "Le bleu n’abîme pas" a été lu en public, certaines pages en tous cas. Anouk Schavelzon fait en effet partie d’un collectif de jeunes auteurs et autrices qui organise des scènes ouvertes, où chacun peut venir lire ou réciter ses textes. Ancienne étudiante du master d’écriture de Paris 8, elle souligne l’aspect politique de cette notion de partage, et confie que le défi de la lecture à haute voix a été d’une importance primordiale dans le processus d’écriture.

Performer ses textes permet de tester, de confronter, d’entendre si quelque chose ne fonctionne pas. Une pratique très générationnelle qui a des conséquences extrêmement intéressantes sur la littérature aujourd’hui, et ce premier roman en est un heureux exemple.

Un texte parfois dérangeant

Fragmentaire, conçu comme un espace d’expression plutôt que comme un fil narratif, "Le bleu n’abîme pas" peut être tour à tour tranchant ou poétique, parfois étrangement mélancolique, d’autres fois violent, dérangeant, mais toujours très actuel, avec des passages qui relèvent du slam.

Au centre, Luna, une jeune femme métisse qui vit à Paris. Une agression sexuelle qu’elle a subie ressurgit régulièrement comme un cauchemar lancinant d’un chapitre à l’autre, alors qu’entre souvenirs et interrogations sur ses origines familiales, Luna cherche sa place dans le monde.

Pour moi, il y avait un double enjeu. Parler aux personnes qui sont directement victimes de l’exotisation de leur corps (...) et en même temps m’adresser aux personnes qui ne sont pas concernées. Anouk Schavelzon, autrice de "Le bleu n’abîme pas"

Ramenée à sa couleur de peau

À travers son roman, largement nourri de son expérience personnelle, Anouk Schavelzon aborde plusieurs problématiques qui ont émergé ces dernières années. Notamment les fantasmes que fait naître le corps d’une femme racisée chez certains hommes blancs. Luna est constamment exotisée, ramenée à ses cheveux, à sa couleur de peau. Il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un lui demande d’où elle vient, alors qu’elle est née à Paris.

L’autrice remarque que, même dans ses amis proches, les non racisés n’ont pas forcément conscience de tout cela. "Dans l’espace public, le traitement de mon corps n’est pas le même que le leur. Évidemment, même en tant que femme blanche on vit des agressions, mais le rapport au corps racisé est très particulier", explique Anouk Schavelzon.

Toujours ces mêmes voix, ces mêmes phrases qui te demandent d’où tu viens, d’où viennent tes cheveux, et ensuite te transforment en un morceau de chair exotique et baisable que l’on emmènerait bien faire un tour à l’hôtel. Anouk Schavelzon, "Le bleu n’abîme pas", ed. du Seuil

Origines plurielles

Les origines familiales de Luna sont multiples. Un grand-père maternel qui avait quitté le Niger pour faire ses études en Algérie, où en fac de philo il a rencontré la grand-mère, une pied-noire. Lui, devenant par la suite ambassadeur du Niger en France après les indépendances, elle, travaillant à l’élaboration d’un dictionnaire peul-français. Et du côté paternel on découvre un grand-père venu d’Argentine, issu de Juifs ashkénazes russes et roumains qui avaient rejoint l’Amérique latine pour fuir les pogroms.

De très belles pages racontent comment Luna se réconcilie avec ce passé familial, cherche sur internet des informations sur son grand-père, téléphone à sa grand-mère. Ainsi Anouk Schavelzon apporte de la complexité à des questions souvent abordées d’une manière réductrice, et en fait de la littérature.

Sylvie Tanette/mh