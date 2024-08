La résistante Madeleine Riffaud, 100 ans, met un point final à ses mémoires de guerre en BD

La résistante, poète et journaliste Madeleine Riffaud publie vendredi, jour de ses 100 ans, le tome trois de "Madeleine, résistante". Dans ce dernier opus de ses mémoires de guerre en bande dessinée, elle livre ce dont elle n'avait jamais parlé: ses moments tragiques aux mains de la Gestapo.

Tout commence en 1940, avec ce coup de pied d'un officier allemand à une jeune fille qui fuit les combats. Madeleine Riffaud n'a que 16 ans. Humiliée, la jeune fille s'engage dans la Résistance sous le pseudonyme de Rainer, en hommage au poète allemand Rainer Maria Rilke, et gravit les échelons rapidement.

En juillet 1944, elle abat un officier nazi en pleine rue à Paris. Arrêtée aussitôt, elle est torturée pendant des semaines, mais ne parle pas. Cette volonté de fer et la quête de justice de celle qui deviendra plus tard journaliste et correspondante de guerre sont au cœur du troisième tome de ses aventures hors du commun.

Une vie riche en coups de théâtre

Depuis sept ans, le co-scénariste de la série "Madeleine, résistante", Jean-David Morvan, récolte deux fois par semaine le témoignage de la vieille dame. "La vie de Madeleine est pleine de rebondissements. (..) S'il s'agissait d'un récit inventé, je ne pense pas que je pourrais en faire autant. C’est-à-dire que l'on finirait par me dire 'là, c'est trop'", indique-t-il au 19h30 du 22 août.

Pour Jean-David Morvan, la vie des résistants tendait à l'ascèse. "Il fallait vivre constamment caché et faire semblant d'être quelqu'un de normal alors que l'on faisait de la résistance. Si quelqu'un du réseau était arrêté, il fallait rentrer dans l'ombre et vivre avec ce fait incroyable que l'on a essayé de rendre dans la BD: à tout moment, à chaque seconde en fait, on pouvait [soi-même] être arrêté", explique-t-il.

Puissant plaidoyer pour la liberté, le troisième tome de "Madeleine, résistante", avec Dominique Bertail au dessin, s'intitule "Les nouilles à la tomate". Madeleine Riffaud se souvient de ce plat comme de l'un des délices de la Libération. L'album sort ce vendredi 23 août, jour des 100 ans de Madeleine Riffaud, mais aussi des quatre-vingts ans de la Libération de Paris.

La torture et la prison

Pour ce troisième et dernier opus, il a fallu retracer, pour son co-scénariste, les moments terribles entre les mains de la Gestapo. "Je ne voulais pas lui parler des tortures. Je n'en parle jamais. Et puis, cet animal, il m'a dit: mais si parles-en! Ah ben ça... on en est malade tous les deux", affirmait Madeleine Riffaud à l'AFP en juin 2024.

L'album de BD n'élude pas, quatre-vingts ans après, la brutalité des traitements subis dans les geôles vichystes et nazies pour la forcer à donner le nom des responsables de son réseau. La résistante s'est tue. Elle en garde des séquelles, et voit toujours un orthophoniste, qui l'aide à garder l'usage de la parole. "On peut lutter. Il faut lutter. Voilà ce qu'il faut. Il ne faut pas s'endormir", soutient Madeleine Riffaud.

"La série s’appelle 'Madeleine, résistante', parce qu’elle est résistante dans la Résistance, [et] parce que c'est son trait de caractère principal. Encore aujourd'hui. Aucune cause n'est jamais perdue, sauf si on l'abandonne. Et donc ça, c'est Madeleine", conclut Jean-David Morvan.

