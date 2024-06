La douceur féroce des "Actualités" du dessinateur de presse français Micaël

Avec un trait subtil et élégant, Micaël met à nu nos contradictions et les aberrations de notre temps. Regroupant deux cents dessins parus entre 2018 et 2023, "Les actualités" est le quatrième album du dessinateur de presse français.

L'album s'ouvre sur un alpiniste levant les bras au ciel, semblant crier victoire, car il a atteint le sommet d'une montagne… de déchets. Ici pas de légende, nullement nécessaire pour souligner la cécité dont nous pouvons faire preuve.

Après "Entrée, plat, dessert", "L'air du temps", et "Un Argentin à Paris", Micaël revient avec un nouvel ouvrage intitulé "Les actualités", composé d'une sélection de deux cents dessins parus dans la presse entre 2018 et 2023. Des dessins créés pour des revues et des journaux français aussi divers que Le Monde, La Croix, L'Hebdo, Marianne, Philosophie Magazine, Siné Mensuel ou Les Arts dessinés.

L'écologie sous l'angle du cynisme

Dans "Les actualités", une grande partie des réalisations de Micaël traite d'écologie. La pollution et les catastrophes naturelles sont ici abordées avec un certain fatalisme. Preuve en est avec la conclusion tirée par deux randonneurs, constatant l'état de la forêt dévastée qu'ils sont en train de traverser: "Par rapport à la nature, je trouve qu'on est plutôt bien conservés".

Avec un trait élégant, presque désuet, et une manière extrêmement fine et intelligente de se décentrer, Micaël dessine les portraits de ses contemporains de façon implacable. Il met en scène nos failles et contradictions, notre indifférence allant jusqu'à l’outrecuidance, voire au cynisme. Ainsi dans la rue l'homme pressé, en costume et porte-documents, répond à la jeune femme qui tente de l'aborder feuille de papier et stylo à la main: "Si c'est pour sauver la planète, j'ai déjà donné".

Dessin de Micaël tiré de son album "Les actualités" [© Les Cahiers Dessinés, Paris 2024]

Un dessinateur de contrastes

Ce qui frappe, dans tous les sens du terme, et donc fait mouche chez Micaël, c'est la douceur de son style - à la plume, encre de Chine et aquarelle - qui contraste avec la férocité de ses représentations et de son propos.

Avec ce dessinateur de presse, le rire à gorge déployée est rarement au rendez-vous. L'auteur cherche davantage à provoquer la réflexion.

C'est tout le défi de créer des scènes de dessins d'humour qui poussent l'absurde un tout petit peu plus loin par rapport à ce que l'on peut voir pour de vrai, avec nos yeux. Micaël, dessinateur de presse

La guerre et ses absurdités

Autre sujet abondamment abordé dans cet album, actualité oblige, la guerre et son insoutenable absurdité. Sur un dessin, on peut voir un champ de bataille entouré de débris et de désolation. Un soldat au garde-à-vous face à son supérieur venu au rapport: "Bonne nouvelle mon commandant: nous n'avons plus aucune cible à rater!"

Si Micaël s'inspire de faits et d'événements précis dans le temps, son intention est de faire durer la pertinence de ses dessins au-delà de leur inspiration originelle. "C'est vrai que le paradoxe de l'album 'Les actualités' est faire en sorte que des thématiques dont on parle aujourd'hui puissent rester actuelles encore pendant plusieurs années", concède le dessinateur le 11 juin à QWERTZ, le podcast littéraire de la RTS.

A l'image de ses modèles, il aspire à interpeller sur le long terme. Si dans quelques décennies, les dessins humoristiques de Micaël parviennent encore à faire sourire, comme c'est le cas avec des dessins de Bosc, Chaval, Steinberg et Sempé, alors le dessinateur aura réussi la mission qu'il s'est fixée.

Céline O’Clin/mh