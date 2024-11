La Canadienne Kate Beaton est la lauréate du Prix Jan Michalski de littérature

Le Prix Jan Michalski de littérature 2024 a été décerné à la Canadienne Kate Beaton pour son roman graphique "Environnement toxique". Entre mémoires et reportage, l'ouvrage retrace deux années de la vie de l'autrice passées dans les camps ouvriers des gisements pétroliers de l'Ouest canadien.

Le jury salue un roman graphique "transperçant et audacieux", une autobiographie visuelle "aux lignes claires et aux dialogues d'une grande puissance narrative". L'oeuvre de Kate Beaton réussit à "embrasser les questions les plus sensibles et douloureuses de notre époque - super-capitalisme, environnement, paupérisation, sexisme et harcèlement - sans que l'expérience traumatique n'entame sa profonde empathie", indique la Fondation Jan Michalski mercredi dans un communiqué.

L'origine d'"Environnement toxique" ("Ducks: Two Years in the Oil Sands" dans sa version originale) remonte au départ de Kate Beaton, alors âgée de 21 ans, de sa région natale de la Nouvelle-Ecosse. En quête d'un emploi et dans l'obligation de rembourser sa dette étudiante, elle part travailler dans les exploitations de sables bitumineux de l'Alberta, à des milliers de kilomètres de chez elle. Elle y découvre un univers industriel très dur, entre isolement social, cadences épuisantes, problèmes de santé mentale et de toxicomanie, climat hostile, pollution et sexisme.

Planche tirée du roman graphique "Environnement toxique" de Kate Beaton. [Casterman - Kate Beaton]

Une quinzaine d'années plus tard, Kate Beaton "affronte de son trait épuré aux atmosphères noir et blanc les traumatismes vécus et vus" sur ces camps ouvriers. De vignettes dialoguées en larges tableaux paysagés, elle "donne corps à ce monde clos, tenu loin des yeux et des consciences, où se superposent blessures intimes et collectives", poursuit le communiqué.

Doté de 50'000 francs

Aujourd'hui âgée de 41 ans, Kate Beaton a commencé à diffuser ses dessins sur internet en 2007. Son travail a été régulièrement repris dans le "New Yorker", "Harper" ou le "National Post". Elle a aussi publié des recueils de dessins qui lui ont valu plusieurs prix en Amérique du Nord. Sorti en 2022, "Environnement toxique" est son premier roman graphique.

L'oeuvre de Kate Beaton a été préférée aux deux autres finalistes de cette édition 2024, "Attaquer la terre et le ciel" du Français Mathieu Belezi et "Je chante et la montagne danse" de l'Espagnole Irene Solà.

Doté de 50'000 francs, le Prix Jan Michalski est décerné chaque année depuis 2010 pour couronner une oeuvre de la littérature mondiale. Son originalité réside dans son aspect multiculturel: décerné par un jury composé de personnalités multilingues, il récompense des ouvrages de tous genres littéraires, de fiction ou de non-fiction, quelle que soit la langue d'écriture. Le jury est présidé par Vera Michalski et compte plusieurs auteurs de renom, à l'image par exemple de Jonathan Coe.

ats/sc