L'éditeur genevois Michel-Edouard Slatkine est décédé

Le fondateur des Editions Slatkine, Michel-Edouard Slatkine, est décédé Iundi 2 décembre dans sa 92e année. Le Genevois avait été récompensé en 1997 par le Prix Meylan distinguant une personnalité ayant apporté une contribution importante à la vie musicale romande.

Son fils, Ivan Slatkine, également président de la Fédération des entreprises romandes Genève, a confirmé dimanche l'information publiée par le quotidien Le Temps. "Mon père a toujours été un modèle pour moi, il m'a inspiré et m'inspire dans tout ce que je fais", a-t-il déclaré, très ému.

Né en 1933 à Genève, Michel-Edouard Slatkine y avait accompli ses études classiques. En 1964, il avait créé les Editions Slatkine Reprint. Dix ans plus tard, il avait acquis les Editions Honoré Champion à Paris. Il avait lancé en 1996 une maison d'édition de littérature générale, Verticales, également à Paris et crée en Suisse une société de diffusion d'éditeurs français.

Actif dans tous les domaines du livre

Plus récemment, les Editions Slatkine s'étaient distinguées avec la publication des oeuvres complètes de Charles Ferdinand Ramuz, enrichies d'analyses de chercheurs du Centre de recherches des lettres romandes (CRLR). Une trentaine d'ouvrages étaient ainsi parus entre 2006 et 2014. Ce mandat représentait "une sorte de consécration dans le domaine littéraire romand", avait alors commenté l'éditeur.

Actuellement, la société Slatkine Reprints est dirigée par ses fils Ivan et Michel-Igor Slatkine. Elle est active dans tous les domaines du livre, de l’édition à l’impression, en passant par la diffusion-distribution, indique son site internet. Son entité la plus connue du grand public, les Editions Slatkine, publient une trentaine de nouveautés par an, "principalement à caractère régionaliste", peut-on y lire.