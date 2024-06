L'écrivaine valaisanne Catherine Lovey reçoit le Prix Alice Rivaz

Le Prix Alice Rivaz 2024 a été décerné à Catherine Lovey. L'écrivaine valaisanne est récompensée pour son roman "Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir" paru en février aux éditions Zoé. Ce prix doté de 5'000 francs lui sera remis en novembre à Lausanne.

Catherine Lovey est la lauréate 2024 du Prix Alice Rivaz pour son livre "Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir" (éditions Zoé). L'écrivaine valaisanne "livre une oeuvre forte sur la condition humaine", écrit mercredi l'association Alice Rivaz. "La simplicité du récit, la description des personnages présentés avec délicatesse, l'humanité et l'humour qui se dégagent, malgré la maladie et la gravité du propos, en font un roman profond et attachant".

"Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir" raconte l'histoire de deux voisins qui vivent sur le même palier. Leurs échanges sont cordiaux, mais presque insignifiants. Jusqu'à ce jour où la narratrice, sur laquelle repose tout le récit, constate un changement dans l'apparence de son voisin.

Elle va apprendre à le connaître davantage, alors que lui découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable. Une relation difficile à définir va dès lors se nouer entre les deux.

Un prix décerné tous les trois ans

Le jury a décerné cette récompense à l'unanimité, parmi trois romans présélectionnés. L'écrivaine recevra son prix doté de 5'000 francs, le 22 novembre prochain à Lausanne. Cette année, Catherine Lovey a également décroché le Prix Michel-Dentan pour le même livre, ainsi que le prix littéraire de l’académie nationale de médecine en France.

Créé en 2015, le Prix Alice Rivaz est décerné tous les trois ans. Il distingue une oeuvre en français d'une autrice ou d'un auteur suisse ou résidant en Suisse, rappelle le communiqué. En 2021, il avait été décerné à Silvia Ricci Lempen pour "Les rêves d’Anna".

ats/aq