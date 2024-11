Kamel Daoud reçoit le prix Goncourt avec "Houris" et Gaël Faye le Renaudot avec "Jacaranda"

Le prix Goncourt 2024 a été attribué lundi à l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour son roman "Houris". Le Franco-Rwandais Gaël Faye reçoit lui le prix Renaudot pour "Jacaranda".

Choisi par le jury au premier tour, "Houris", paru aux éditions Gallimard, récompense le travail de Kamel Daoud, 54 ans, sur la "décennie noire" en Algérie, à savoir la guerre civile qui a ravagé ce pays il y a 30 ans. Il succède à Jean-Baptiste Andrea, récompensé l'an dernier pour "Veiller sur elle".

"Houris" a été préféré à trois autres livres encore en lice, "Madelaine avant l’aube" de Sandrine Colette, "Jacaranda" de Gael Faye et "Archipels" d'Hélène Gaudy.

Une femme muette durant la guerre civile

Les "Houris", ce sont les vierges promises aux fidèles musulmans qui accèdent au paradis. Ici ce sont les voix retenues de la guerre civile algérienne dans les années 90. Le livre raconte ainsi l'histoire d'Aube, une jeune femme muette qui a perdu sa voix lors de ce conflit.

Avec des monologues intérieurs, des paroles riches et poétiques, ce roman permet l’émergence d’une histoire longuement retenue et qui sort en un jet. Car la narratrice destine toutes ses paroles à l'enfant qu'elle porte et qu'elle ne souhaite pas garder.

"Houris" n'a pas pu être exporté vers l'Algérie et encore moins traduit en arabe. Comme l'écrit l'auteur dans son roman, la loi algérienne interdit toute évocation dans un livre des événements sanglants de la "décennie noire", la guerre civile entre pouvoir et islamistes entre 1992 et 2002.

Un jour, on élit un nouveau président de la République qui criait beaucoup en tapant sur les tabes et qui décida que tout devait être oublié, effacé et que l’on devait aller de l’avant, tueurs et tués. Il avait été élu le 15 avril 1999. Le lendemain, c’est la journée du Savoir et ce nouveau président nous répéta que l’on ne savait rien, et qu’il fallait tout oublier Extrait de "Houris" de Kamel Daoud

En Algérie, "on m'attaque car je ne suis ni communiste, ni décolonial encarté, ni antifrançais", disait cet "exilé par la force des choses" au Point, le magazine français où il est chroniqueur, en août.

Kamel Daoud avait déjà été lauréat du Prix Goncourt du premier roman en 2015 pour "Meursault, contre-enquête", une réécriture de "L'Étranger" d'Albert Camus.

Le Renaudot pour Gaël Faye

Souvent cité parmi les favoris pour le Goncourt, Gaël Faye a lui été récompensé par le prix Renaudot pour son deuxième roman "Jacaranda" sur la reconstruction du Rwanda après le génocide de 1994.

Dans son premier roman "Petit pays", prix Goncourt des lycéens 2016 et immense succès de librairie, l'auteur se plaçait du point de vue d'un garçon ayant grandi au Burundi. Cette fois-ci Gaël Faye situe son action après le génocide. Les lectrices et lecteurs y découvrent Milan, un jeune Franco-Rwandais qui effectue plusieurs voyages à Kigali, au Rwanda, terre natale de sa mère. Dans ce pays dévasté et en pleine reconstruction, le jeune homme va rencontrer quatre générations et remonter avec elles le fil de l'Histoire pour percer les silences du Rwanda.

