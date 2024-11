Julia Deck, lauréate du prix Médicis pour son roman autobiographique "Ann d'Angleterre"

Le prix Médicis a été attribué mercredi 6 novembre à Julia Deck pour son roman consacré à sa mère, "Ann d'Angleterre", aux éditions du Seuil. Un roman autobiographique qui questionne la filiation et la prise en charge du vieillissement dans nos sociétés.

La saison littéraire se poursuit en France. Le prix Médicis du roman français a été remis mercredi à Julia Deck, 50 ans, pour son roman autobiographique consacré à sa mère, "Ann d'Angleterre". Elle l'a emporté au troisième tour avec cinq voix contre quatre à Thomas Clerc, auteur de "Paris, musée du XXIᵉ siècle"(Editions Minuit).

Avec cette distinction Julia Deck est la première femme autrice de la saison littéraire 2024 à remporter un grand prix d'automne. Elle succède à l'auteur montréalais Kevin Lambert, lauréat 2023 pour "Que notre joie demeure", publié au Nouvel Attila.

Gabriella Zalapi, écrivaine et plasticienne d'origine anglaise, italienne et suisse, formée à la Haute école d’art et de design à Genève, faisait partie des neuf finalistes de cette catégorie avec son roman "Ilaria ou la conquête de la désobéissance".

La vie de ma mère

"Je suis très émue d'avoir ce prix", a déclaré la lauréate au restaurant La Méditerranée à Paris. Dans cet ouvrage, elle retrace le destin de sa mère, née à Manchester dans un milieu ouvrier où les livres n'ont pas leur place. Cette femme va s'émanciper, émigrer en France et se passionner pour la littérature et les arts. "Le danger avec la matière autobiographique, c'est évidemment d'être fascinée par son sujet et de ne plus faire la part des choses pour le lecteur", a relevé Julia Deck, interrogée par l'AFP.

>> A lire également : "Ann d’Angleterre" de Julia Deck, le livre de sa mère

"Je suis fascinée par la trajectoire romanesque de ma mère depuis très, très longtemps. Parce que c'est une personne née dans un milieu très modeste, avant la Seconde Guerre mondiale, où personne n'avait fait des études, et qui s'est beaucoup déplacée, à la fois socialement et intellectuellement, artistiquement", a-t-elle souligné.

afp/sf