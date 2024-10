Hommes sirènes et mal mystérieux peuplent le "Salon de beauté" de Quentin Zuttion

Basé sur le roman éponyme du Mexicain Mario Bellatin,"Salon de beauté" en est la version graphique conçue par Quentin Zuttion. Cette bande dessinée dépeint le quotidien de Jeshua, propriétaire d'un salon de beauté, dont la vie est rapidement bouleversée par une épidémie dévastatrice.

Jeshua, Isai et Alex travaillent dans un salon de beauté. Les trois amis passent leur journée à embellir et papoter avec les femmes du quartier. Une fois la nuit tombée, les trois compères revêtent leurs habits de lumière, se travestissent, sortent, draguent, voire se prostituent à l'occasion. L'arrivée d'un mal mystérieux va bouleverser leur quotidien et pousser Jeshua à transformer son salon en refuge pour malades.

Une adaptation difficile

Quentin Zuttion l'admet, l'idée d'adapter le roman de Mario Bellatin est à la base une suggestion de son éditrice. Fasciné par le côté poétique et fantastique du livre, et surtout par la manière métaphorique avec laquelle l'auteur mexicain aborde l'épidémie du sida dans les années 1980, le dessinateur français accepte de relever le défi d'en faire un roman graphique.

Si les images s'imposent rapidement à Quentin Zuttion, il lui faudra tout de même deux ans pour terminer cette bande dessinée. "Il fallait que je me réapproprie les personnages et que je me distancie du roman, confie-t-il dans le 12h45 du 10 octobre. C'est d'autant plus difficile quand on a le syndrome du 'bon élève' comme moi".

Erotisme queer

Dans "Salon de beauté", il est question d'amour et de désir entre hommes. Grâce à son trait sensuel et délicat, Quentin Zuttion magnifie les scènes de sexe et de tendresse. Et pourtant, l'auteur de BD fait cet aveu pour le moins surprenant: "En fait, ce que je préfère dans une BD, ce n'est pas forcément dessiner, mais écrire les dialogues".

Planche tirée du roman graphique "Salon de beauté" de Quentin Zuttion. [Dupuis, 2024]

Grâce aux dialogues, les personnalités de Jeshua, Isai et Alex émergent peu à peu. D'abord insouciants, ils sont vite rattrapés par cette maladie qui recouvre le corps d'écailles de poissons vertes et orangées. Non contents d'affronter un mal mystérieux, ils sont, comme l'ensemble de la communauté gay de l'époque, rejetés par leur famille et par la société.

Le salon de beauté de Jeshua n'a alors d'autre vocation que de se transformer en ultime refuge avant la fin, un lieu où l'on apporte un peu de réconfort aux hommes aux écailles de sirènes, plongés dans la solitude et l'angoisse.

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: Sarah Clément