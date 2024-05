"Histoires de vent", recueil posthume de l'autrice bâloise tourmentée Adelheid Duvanel

Paru le 2 mai, un nouveau recueil posthume de nouvelles intitulé "Histoires de vent" dévoile un peu plus le mystère entourant Adelheid Duvanel (1936-1996). L'écrivaine bâloise a conjugué vie tourmentée et littérature fabuleuse dans une oeuvre à la fausse allure de conte ou de journal personnel.

Dès la première nouvelle, le trouble s'installe. Parle-t-elle d'elle-même ou d'un personnage de fiction? Le texte se nomme "Le poète", au masculin donc, et pourtant ces quelques lignes semblent décalquées sur la propre existence d'Adelheid Duvanel (1936-1996): "Il y a quelques mois, je m'efforçais d'être sociable. J'attirais des inconnus dans ma maison; le vin étincelait comme des fleurs de sang dans les verres que je leur tendais. Au petit matin, les yeux des jeunes femmes et des jeunes hommes se vidaient, coulaient goutte à goutte, chaudement, sur leurs cous, sautillaient sur les clavicules et descendaient en ruisselant. Mais moi, qui n'avais pas bu, j'étais assis comme de la cellophane dans le fauteuil râpé à côté du chauffage central et j'observais leurs danses."

Certains à Bâle se rappellent encore des longues nuits chez les Duvanel. Lui, Joseph Edward, dit Jo, peintre, bambochard et maniacodépressif, qui se tuera d'une balle dans leur appartement. Elle, Adelheid, écrivaine, dessinatrice notamment lorsqu'elle est internée, silencieuse et retirée dans un monde intérieur, bientôt à la dérive, cocaïnomane en compagnie de leur fille junkie, et prématurément disparue. Résumée ainsi, la vie d'Adelheid Duvanel est glauque.

Vingt-huit ans après sa mort, son œuvre luit pourtant d'une folle et fascinante lumière. Le bizarre, le décalé, l'étrange, une forme de surréalisme ou de psychédélisme se glisse dans cette écriture à la fausse allure de conte ou de journal personnel.

Le don de dépeindre une vie entière

Adelheid Duvanel n'écrivait que des nouvelles. Des textes très brefs, parfois à peine une double page. En quelques lignes, elle avait ce don de dépeindre une vie entière, un monde où les protagonistes n'ont généralement que des prénoms, Rolf, Catalina, Hans, Nero, Luzia… et bien des difficultés à composer avec le monde qui les entoure, semblant vivre dans une sorte de réalité parallèle.

Entre les années 1960 et 1990, Adelheid Duvanel a publié ses textes dans la presse bâloise, d'abord sous le pseudonyme de Judith January, avant d'être reconnue sous son nom comme une auteure à part entière, publiée chez l'éditeur allemand Luchterhand et récompensée par des prix littéraires.

Une carrière s'épanouit, mais parallèlement la vie privée d'Adelheid Duvanel s'enfonce dans la précarité et la fragilité psychique jusqu'à ce décès pour cause d'hypothermie, endormie sous tranquillisants dans un bois de Liestal, en plein mois de juillet. Une mort invraisemblable et qui pourtant lui ressemble: la nature, les arbres, les forêts, les animaux – renards, chat ou corbeaux – auront abondamment irrigué ses nouvelles dont les personnages ont des airs de naufragés en terre ferme.

Une oeuvre labyrinthique extraordinaire

Traductrice des œuvres d'Adelheid Duvanel, la Française Catherine Fagnot, livre avec "Histoires de vent" un quatrième volume de nouvelles après "La maison disparue", "Anna et moi" et "Délai de grâce", dévoilant un pan supplémentaire de cette œuvre aux airs de labyrinthe proprement extraordinaire, quelque part entre les histoires à clé de Robert Walser et les contes cruels de S. Corinna Bille.

Les premières lignes de la nouvelle "Taddea" pourraient être une définition de la littérature d'Adelheid Duvanel: "On appelait la petite Taddea une menteuse parce qu'elle ne faisait pas grand cas des pensées qui s'étaient développées comme des fleurs ou des fruits. Elle plantait gaiement les siennes, qui ressemblaient à de petites graines, par-ci, par-là…"

Thierry Sartoretti/ld