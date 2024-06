François Schuiten et Léonie Bischoff pour célébrer les dix ans de Delémont'BD

La 10e édition de Delémont'BD s'ouvre ce vendredi dans la capitale jurassienne. Jusqu'au 16 juin, 15'000 visiteurs sont attendus durant les trois jours de la manifestation qui accueille une cinquantaine d'auteurs de bande dessinée suisses et étrangers, dont François Schuiten et Léonie Bischoff.

Le programme s'annonce riche dans les rues de Delémont entre un parcours de vingt-trois expositions en vieille ville, des animations, des performances dessinées et un spectacle musical intitulé "Le retour du capitaine Nemo".

Quant à l'invité d'honneur, le Grand Trissou en langage local, rappelons la venue du dessinateur belge François Schuiten, auteur de la série "Les Cités obscures" et plus récemment d'un album touchant et intimiste sur Jim, son flat-coat retriever, fidèle compagnon décédé il y a peu.

Une programmation équilibrée

Pour sa première édition à la tête de la manifestation, Cédric Humair et son équipe ont réussi un joli pari: celui de créer une programmation équilibrée à tous les points de vue. Sur la cinquantaine de dessinateurs et dessinatrices invités, la parité est quasiment atteinte avec 47% de femmes.

Avec vingt-cinq représentants et représentantes, la délégation helvétique n'est pas en reste. Parmi ceux-ci on peut citer Léonie Bischoff, doublement primée à Angoulême pour "Anaïs Nin" et "La longue marche des dindes", la mangaka lausannoise Yami Shin ou encore les dessinateurs de presse romands Bertschy et Vincent l'Epée.

sc/ats