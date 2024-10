"Et maintenant, que faisons-nous?" prône un réveil face à l'urgence climatique

L'écrivaine, journaliste et cinéaste Flore Vasseur appelle à l'action face à l'urgence climatique dans son nouveau livre intitulé "Et maintenant, que faisons-nous?". Elle explique pourquoi les enfants sont essentiels pour réveiller les consciences et comment chacun peut agir au quotidien.

Le livre de Flore Vasseur baptisé "Et maintenant, que faisons-nous?" ponctue vingt ans d'interrogations et de travail sur les enjeux du dérèglement climatique. Il suit également son documentaire "Bigger Than Us", sorti en 2021, qui racontait l'histoire de sept jeunes engagés aux quatre coins du monde luttant pour les droits humains, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale ou encore l'accès à l'éducation et à l'alimentation.

Ce documentaire est devenu pour l'autrice et réalisatrice française un outil pédagogique et militant qui a donné lieu à plus de 600 débats et fait l'objet de plus de 4500 projections citoyennes. Un moyen pour Flore Vasseur de questionner nos comportements et la difficulté pour les anciennes générations à changer leur mode de vie. De ces rencontres et de ces débats ont émergé des réflexions et des solutions qui sont au coeur du livre "Et maintenant, que faisons-nous?".

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Le capitalisme en question

Pour Flore Vasseur, il faut comprendre que tout est lié: "Il n'y a pas d'un côté le fait migratoire et de l'autre côté la sécurité alimentaire. Il s'agit du symptôme d'un seul et même problème: le système économique sur lequel nous fonctionnons", témoigne-t-elle dans le 12h30 du 21 octobre.

Ancienne étudiante de HEC (École des hautes études commerciales) et entrepreneuse, elle reconnaît que nous sommes piégés dans ce système: "Toute la journée, on vise la performance, la croissance, être efficace, être rentable. C'est comme un dogme que l'on n'a jamais voulu contester. Et aujourd'hui, ce dogme va peut-être nous survivre, mais en tout cas, il va nous enterrer".

Refuser la logique de séparation

Le lien est au cœur de la réflexion de Flore Vasseur, pour qui le monde actuel suit une logique de séparation: "On a séparé la nature de l'homme, on a séparé les femmes des hommes, on a séparé les peuples des uns des autres". Une situation alarmante pour l'autrice qui observe que "l'on est face à une épidémie mondiale de la santé mentale. Elle touche nos enfants qui veulent s'arrêter de vivre".

"Et maintenant, que faisons-nous ?" de Flore Vasseur est un appel à l'action et invite chacun et chacune à devenir "un bon ancêtre", quel que soit son âge, et à retrouver le goût de vivre.

Sujet radio: Manuela Salvi

Adaptation web: Sébastien Foggiato