Entre fascination et angoisse, la mer au coeur du premier roman de Sylvie Cohen

Ancienne journaliste et passionnée de voyages, Sylvie Cohen a sillonné les mers avec son compagnon à bord d'un voilier. De ses aventures, elle a publié plusieurs récits. Aujourd'hui, elle fait le pari de la fiction avec un premier roman intitulé "En mal de mère".

Lors d'un voyage au Japon, Sylvie Cohen rencontre un homme qui lui raconte son histoire. "Il vivait avec son fils sur un bateau, à Okinawa. Son histoire m'a interpellée. Je me suis mise dans la peau de ce gamin qui accompagnait son père en mer et qui pouvait avoir plein d'angoisses. Des angoisses que j'ai projetées aussi sans doute", explique Sylvie Cohen dans le 12h30 du 2 juillet.

Dans son roman, "En mal de mère", l'ancienne journaliste écrit l'histoire fictionnelle d'un adolescent, Kaïto, vivant sur un petit voilier avec son père américain Jack, dans la marina d'Okinawa. Forcé de déserter la terre ferme à chaque fois que Jack part convoyer des bateaux, Kaïto n'aime pas la mer et n'a qu'un rêve, retrouver sa mère japonaise, grande absente de son existence.

Le voyage se transforme en cauchemar

Le roman de Sylvie Cohen commence par un drame. Naviguant entre deux cultures, entre deux parents naufragés, mais aussi sur les eaux tumultueuses et imprévisibles de la mer, Kaïto se retrouve, lors d'un voyage pour l'Alaska, seul au milieu de l'océan, son père n'ayant pas vu arriver une tempête.

"La mer et le vent sont toujours plus forts. Je crois que quand on fait de la navigation, le b.a.-ba, c'est de faire avec les éléments", explique Sylvie Cohen. Alors qu'il dérive seul et tente de survivre, Kaïto repense à sa vie, et notamment à sa quête pour retrouver sa mère.

Ecouter l'entretien avec Sylvie Cohen dans le 12h30

Un roman dédié à ses rencontres

Inspirée de ses voyages en voilier et nourrie par les histoires recueillies au gré de ses pérégrinations, l'ancienne journaliste livre son propre ressenti et vécu de la mer dans son roman. "Evidemment, c'est ma façon de voir la mer, de la sentir, avec à la fois cette fascination et cette angoisse que l'on peut avoir à certains moments", souligne-t-elle.

Sylvie Cohen dédie son roman à toutes les rencontres "qui naissent et se noient dans la mer". Celle qui a le goût des voyages et des horizons lointains a, avec "En mal de mère", goûté à la fiction pour la première fois.

L'autrice n'envisage pas de poursuivre l'exercice, mais souhaite plutôt explorer d'autres types d'écriture. "Je dis souvent que c'est mon premier et mon dernier roman. Mais demain est un autre jour. On verra", conclut-elle en souriant.

Propos recueillis par Manuela Salvi

Adaptation web: ld