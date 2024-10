Emmanuel Macron au micro de l’émission Etcétéra pour parler de la Francophonie

A l'occasion du XIXe Sommet de la Francophonie organisé les 4 et 5 octobre en France, pays qui accueille cet évènement pour la première fois depuis trente-trois ans, le président français Emmanuel Macron est l'invité samedi 5 octobre de l'émission Etcétéra sur RTS Première à 17h.

Dans le cadre du XIXe Sommet de la Francophonie organisé les 4 et 5 octobre dans la commune française de Villers-Cotterêts et qui réunit de nombreux chefs d'Etats et de délégations, le président de la République française, Emmanuel Macron, est l'invité exceptionnel de l'émission Etcétéra présentée par Lilia Hassaine samedi 5 octobre à 17h. Il sera aux côtés de l'écrivaine franco-américaine Jennifer Richard et du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne.

Etcétéra est une émission consacrée à la francophonie et à la littérature francophone, produite par France Inter en partenariat avec les Médias Francophones Publics de Belgique (RTBF), de Suisse (RTS) et du Canada (Radio Canada), sur lesquels elle est co-diffusée chaque samedi.

Des échanges à huis clos

Si le sommet de deux jours a pour thème "Créer, innover et entreprendre en français", il est aussi l'occasion pour les dirigeants réunis à huis clos d'échanger sur des sujets brûlants comme la crise au Proche-Orient et les conflits armés en Afrique. De nombreux dirigeants africains (Sénégal, Bénin, Tchad, Centrafrique, Rwanda, République démocratique du Congo notamment) ont confirmé leur venue.

Le président français voit dans la francophonie "un espace de médiation", "un espace de dialogue pour régler des différends politiques comme c'est le cas entre la République démocratique du Congo et le Rwanda".

La cinquième langue la plus parlée au monde

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui a pour mission de "promouvoir la langue française", "la paix, la démocratie et les droits de l'homme", "appuyer l'éducation" et "développer la coopération économique", estime le nombre de locuteurs français à 321 millions sur les cinq continents, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée au monde.

Du fait de la forte démographie des pays francophones, notamment en Afrique, leur nombre devrait passer à 715 millions d'ici à 2050, ce qui impose "un appui significatif à l'enseignement du français", selon l'organisation.

Face aux critiques qui visent régulièrement l'institution, parfois qualifiée d'"invisible", la secrétaire générale de l'OIF Louise Mushikiwabo a, dans un entretien à l'AFP, reconnu l'influence "modeste" de l'organisation, qui n'est pas en mesure de "résoudre les crises compliquées du monde, mais peut faire avancer les choses".

mh avec agences