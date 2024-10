Emma Becker explore la passion dévorante et la sexualité des femmes dans "Le mal joli"

L'écrivaine française Emma Becker a électrisé la rentrée littéraire d'août 2024 avec "Le mal joli", dans lequel elle décrit la passion amoureuse vécue par son double littéraire, amante, mère et écrivaine. Le livre, qui aborde avec fierté la sexualité féminine, est en lice pour le Prix Femina.

"Le mal joli" raconte l'histoire d'une passion qui dévore le cerveau tout en électrisant les corps. Une incandescence décrite dans ses détails les plus troublants par Emma Becker, 35 ans, qui signe là une autofiction inspirée de sa propre expérience. Ou comment un homme et une femme, déjà en couple chacun de leur côté et diamétralement opposés (lui aristocrate de droite, elle femme de gauche) peuvent s'attirer, se plaire et s'aimer, au point de dévaster le quotidien.

"A la base, on comptait faire un petit pas de côté qui ne nous coûterait pas grand-chose. Et puis malheureusement, quand on joue à ce jeu, parfois on perd, parfois on gagne. Et là, en l'occurrence, je me suis dit 'j'ai perdu, je suis en train de tomber amoureuse, il va falloir que j'organise ma vie pour que cette histoire puisse exister'", indique Emma Becker dans le 12h30 du 23 octobre.

Ecrire pour se ressaisir

Pour tenter de reprendre le contrôle sur cette passion qui la consume, lui empoisonne le cerveau et tâcher de mettre de la distance critique avec ce qu'elle vit, elle débute l'écriture de son livre. En vain: "quand on parle d'une histoire d'amour, on continue cette histoire, même en l'absence de l'autre", souligne l'autrice.

Les pages du "Mal joli" transpirent le désir, la jouissance, le plaisir qui se multiplie comme un orgasme éternel. Des véritables scènes de dévoration. "J'écris mes scènes de sexe avec la volonté de m'en souvenir toujours, et puis de pouvoir les revivre aussi à l'envi", explique Emma Becker.

L'amour fou est très compliqué à décrire. (...) Il faut pouvoir se remettre dans cet état de corps qui ne réfléchit plus, qui ne fait que sentir. Pour un écrivain, c'est un processus assez compliqué. Emma Becker, autrice de "Le mal joli", éd. Albin Michel

La sexualité féminine mise en lumière

Perçue encore dans l'inconscient collectif comme un continent noir, la sexualité féminine a longtemps été décrite comme complexe. Avec ce sixième roman, l'autrice de "Mr" (2011) et de "La maison" (2019) continue de démystifier le sujet et lui rendre une forme de fierté: "Je crois que c'est un service à rendre aux femmes comme aux hommes que de mettre ce sujet à plat pour le rendre le plus simple et le plus solaire possible. Ça ne devrait pas être une guerre ou une enquête, mais une quête personnelle, une aventure, un terrain de jeu", souligne-t-elle.

Emma Becker combat la perception genrée de la littérature érotique et souligne que les écrits sexuels des femmes sont souvent vus comme destinés uniquement à un public féminin. Elle défend l'idée que les hommes peuvent aussi apprendre de la littérature érotique féminine, tout comme elle-même a appris d'ouvrages écrits par des hommes.

La sexualité, pour elle, constitue cet espace dans lequel les rôles sont loin d'être figés. "Ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer que la sexualité est un espace plein de nuances, plein de contrastes, que le dominé et le dominant changent en permanence. Il n'y a pas forcément là dedans de revendication politique. (...) La sexualité dépasse tous les clivages politiques ou de genre. Et c'est toujours très rassurant de voir que des hommes se sentent concernés par un sujet traité par une femme. L'adultère n'a pas de genre, ni l'amour d'ailleurs", conclut-elle.

Propos recueillis par Manuela Salvi

Adaptation web: Melissa Härtel