"Dors ton sommeil de brute", conte onirique et écologique tissé par Carole Martinez

Passionnée par les contes et le merveilleux, Carole Martinez déploie ses talents de magicienne dans "Dors ton sommeil de brute". Dans ce cinquième roman, une mère et sa fille trouvent refuge en Camargue. Au même moment, les enfants du monde entier se mettent à rêver collectivement.

Eva et Lucie, sa fille de 8 ans, quittent Paris et un mari violent pour se réfugier en Camargue. Dans une manade au milieu de nulle part, elles font connaissance de leur unique voisin: Serge, un géant roux taiseux, retiré du monde suite à un drame personnel. Ces trois cabossés de la vie s’apprivoisent doucement au fil des jours.

Durant ce laps de temps, d’étranges phénomènes font leur apparition. Les enfants du monde entier se mettent à rêver collectivement, comme si les esprits de la nature tentaient de communiquer avec l’humanité. Et tout commence par un cri, un long hurlement de cent douze secondes.

Reine de la nuit

Fascinée par la nuit, le sommeil et les rêves, Carole Martinez a décidé qu’il en serait de même pour son héroïne. Neurologue, spécialiste du sommeil, Eva tient des cahiers de rêves avec sa fille. A travers son personnage, le lectorat découvre l’utilité du rêve - fortificateur de mémoire et régulateur d’émotions - mais aussi ses aspects plus symboliques. Synonyme de désirs refoulés pour les uns, le rêve ouvre également la porte sur d’autres mondes pour d’autres.

Quant aux rêves collectifs des enfants, ceux-ci s’apparentent à un message d’une nature blessée par l’homme, en quête d’un besoin urgent de retrouver une certaine harmonie. Inspirés des plaies d’Egypte, une dizaine de rêves collectifs rythment le récit. La nuit, les enfants se transforment en rivière, en ruminant, en prédateur. Fascinants par leur puissance et leur message, ils comportent également une dimension inquiétante, car leurs répercussions sont bien réelles.

S’ensauvager et s’émerveiller

Né du confinement et des nuits très courtes de Carole Martinez, "Dors de ton sommeil de brute" traite à la fois de l’isolement de chacun, de notre connexion permanente au monde et d’une nature forte et fragile.

Pour illustrer cette ambivalence, la Camargue s’est rapidement imposée comme terre de refuge pour Eva et Lucie. "J’ai un souvenir d’enfance de ces paysages plats comme la main, désolés, beaux et poreux. Il y a ce mélange d’eau douce, d’eau salée, de terre. La Camargue a ce côté sauvage, mais c’est aussi un lieu qui n’existerait pas sans l’intervention humaine", avoue Carole Martinez dans le podcast QWERTZ du 9 octobre.

Dans cette bulle enchantée, la petite Lucie s’ensauvage avec bonheur. Elle arpente les sentiers, récolte des fleurs pour son herbier, observe les insectes, les oiseaux, parle aux arbres.

A quatre pattes sur le sol, elle enfonçait ses doigts dans la boue, creusait des petits trous qu’elle emplissait de murmures, de mots d’amour et de questions avant de les refermer. Extrait de "Dors ton sommeil de brute", de Carole Martinez

L’élan et l’émerveillement de Lucie pour ce qui l’entoure font office de douce piqûre de rappel de la petite flamme que tout le monde devrait cultiver en soi, quels que soient son âge et son parcours.

Force des contes

Une petite fille qui élève des oisons, un géant roux et caressant, un chasseur bête et méchant et des phénomènes magiques. Comme dans ses précédents romans, Carole Martinez s’est beaucoup inspirée de la force et de l’intemporalité des contes.

J’adore les contes car ils viennent de la tradition orale. Ils sont anciens et modestes, traversent notre temps humain. On nous en raconte enfants, puis on les raconte à nos petits enfants. Carole Martinez, autrice de "Dors ton sommeil de brute"

A l’instar de Serge, qui porte tous les jours le pull de laine bleue tricoté par sa mère, Carole Martinez est une tisseuse de liens. Amour familial, amour de la nature ou de l’humanité, le lien se cultive à toute échelle, individuelle et collective. Une manière d’apporter un peu de lumière dans l’ombre actuelle.

