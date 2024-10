Dans "Les âmes féroces", Marie Vingtras scrute l'ambivalence de l'âme humaine

Après "Blizzard", Marie Vingtras continue de séduire libraires et lecteurs. Son deuxième roman, "Les âmes féroces", a remporté le prix du roman Fnac 2024. Il raconte les secrets et les faux-semblants d'une petite bourgade américaine à la suite du meurtre d'une jeune fille.

Leo, jeune fille calme et discrète, disparaît du jour au lendemain et la découverte de son corps, au milieu des iris sauvages, va servir de déclencheur dans la tranquille bourgade américaine de Mercy. Sortant très rapidement de l'enquête, "Les âmes féroces" est un livre structuré en quatre saisons, dépeintes à travers quatre personnages différents: un professeur de littérature charismatique au passé douloureux, une shérif lesbienne souffrant du complexe de l'imposteur, le père de la jeune fille morte et la meilleure amie si populaire.

Ecrire à la main

Si "Blizzard", son précédent roman paru en 2021, se déroulait en Alaska, "Les âmes féroces" se situe plus au sud, dans la bourgade fictive de Mercy. Marie Vingtras avoue d'emblée que l'écriture de son second roman a débuté le 1er février 2020, soit le lendemain de l'envoi de son premier manuscrit. "J'ai écrit pendant un an et demi, sans angoisses, jusqu'à la sortie de 'Blizzard', affirme l'autrice dans l'émission Vertigo du 22 octobre. Quand mon premier roman est sorti, j'ai beaucoup cogité, j'ai mis de côté le second. C'était très difficile de le reprendre, mais je l'ai quand même terminé. En fait 'Les âmes féroces' est un drôle de livre qui s'est fait à deux moments, avec un état d'esprit très différent."

Avocate de formation, Marie Vingtras confesse également qu'elle ne suit pas de plans, ni de canevas détaillés. L'écriture lui vient assez spontanément, et ceci grâce à un conseil donné par sa psy, il y a plusieurs années. "J'avais des cadavres de romans pas finis (tous commencés sur l'ordinateur) et ma psy, lasse de m'entendre me plaindre que je n'arrivais pas à finir d'écrire ce que je commençais, m'a dit de prendre un stylo et un carnet. Là, il s'est vraiment passé un truc. On appelle ça le mécanisme de l'écriture automatique. Il y a une connexion qui se fait entre la main et une partie du cerveau, qui n'est stimulée que par la graphie, le dessin, l'écriture", explique l'autrice.

Sortir des étiquettes

A l'instar du Petit Poucet, Marie Vingtras sème des petites révélations tout au long de "Les âmes féroces". Pour construire ses personnages, leur apparence et leur psyché, la romancière s'est nourrie de littérature américaine, australienne, britannique et italienne. Des inspirations lointaines et non proches, car c'est "trop violent", affirme-t-elle.

Régulièrement interrogée par ses lecteurs dans les salons littéraires, Marie Vingtras leur rétorque gentiment que son livre n'est pas un thriller, ni un roman policier: "Je pense que mon roman est une espèce de peinture psychologique et sociale. Avec mes personnages, j'essaie de présenter l'ambivalence de l'âme humaine. Ça a l'air très pompeux comme ça, mais c'est cela qui m'intéresse, l'ambivalence de l'âme humaine".

>> A écouter, Marie Vingtras s'exprime sur son premier roman "Blizzard" : La librairie francophone / 56 min. / le 25 juin 2022

Et pourtant, "Blizzard" et "Les âmes féroces" ont rapidement été identifiés comme des romans policiers par le milieu littéraire. "Et de fait assimilés à une littérature de genre, donc rarement sur les listes de prix classiques, explique Marie Vingtras. Donc non, je n'étais pas sur la liste du Goncourt, mais j'ai eu le prix des libraires pour 'Blizzard' et plus récemment le prix de la Fnac pour 'Les âmes féroces'. Ça me va bien d'être reconnue et aimée par les libraires et les lecteurs", conclut-elle dans un sourire.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément