Dans "Jour de ressac", Maylis de Kerangal brasse les genres littéraires

A la fois enquête policière, récit historique et roman sur la mémoire truffé de références littéraires et cinématographiques, "Jour de ressac" mélange allégrement les pistes. L'écrivaine française Maylis de Kerengal a choisi la ville du Havre pour situer l'intrigue de son nouvel ouvrage.

Le ressac, c'est ce retour brutal des vagues sur elles-mêmes après avoir frappé un obstacle. Le parallèle peut aussi s'établir dans le parcours de l'héroïne imaginée par Maylis de Kerengal dans son nouveau roman baptisé "Jour de ressac". Doubleuse de cinéma établie à Paris mais originaire du Havre, la narratrice reçoit un jour l'appel d'un lieutenant de police lui annonçant qu'elle doit être auditionnée, car elle aurait un lien avec un corps sans identité retrouvé.

Intriguée, la narratrice retourne donc dans la ville de son enfance. Débute alors une enquête sur cet homme mystérieux, tout en convoquant ses propres souvenirs.

Une héroïne qui aime les histoires

Autrice à succès, Maylis de Kerengal a écrit plusieurs romans: "Corniche Kennedy", "Naissance d'un pont" (prix Médicis), "Tangente vers l'est" et surtout "Réparer les vivants" en 2014, véritable phénomène littéraire qui fera l'objet d'une adaptation cinématographique.

Contrairement à ses romans précédents, généralement narrés à la troisième personne, "Jour de ressac" prend une autre voie. Maylis de Kerengal a choisi de raconter son histoire à travers les yeux de la narratrice. Quittant fille et conjoint à Paris, celle-ci revient au Havre, le temps d'une journée, pour faire la lumière sur l'identité du cadavre découvert sur la plage, tout en se replongeant dans son enfance et adolescence.

Je pense que la la littérature a presque toujours pour fonction de faire revenir. Faire revenir le temps, la mémoire, une scène, une séquence et puis possiblement de propulser ses retours dans des fictions Maylis de Kerengal, autrice de "Jour de ressac"

Tout en revisitant son passé, la narratrice recueille différents récits des habitants du Havre. Des récits de guerre ou de drames, racontés à toutes les échelles.

Le Havre, un personnage à part entière

Si Maylis de Kerengal a choisi la ville du Havre pour son dernier roman, ce n'est pas un hasard. Tout comme sa narratrice, la romancière y a passé son enfance. La ville normande cultive aussi différentes facettes. Battue par le vent et les marées, Le Havre est une ville portuaire, carrefour de nombreux trafics de marchandises et humains.

Historiquement, elle a subi d'énormes dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause des bombardements des alliés en 1944. De son côté, Maylis de Kerengal se rappelle la période d'après, durant la guerre froide: "Le Havre était un port très ouvert et il y avait beaucoup de bateaux soviétiques, confie-t-elle dans l'émission Vertigo du 27 août. C'était une période mystérieuse, un peu inquiétante, j'avais envie de restituer cette atmosphère-là. En plus avec son vent et son béton, Le Havre a quelque chose qui fait un peu penser à ces villes du bloc de l'Est."

Au fur et à mesure des pages qui se tournent, la narratrice et Le Havre se font face dans un drôle de jeu de miroir, où le contraste entre la réalité et la fiction reste permanent, comme dans toute l'oeuvre de Maylis de Kerengal.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Sarah Clément