Dans "Jacaranda", Gaël Faye raconte le génocide au Rwanda à travers quatre générations

Après "Petit pays", roman sur l'enfance de l'auteur au Burundi et sur le génocide des Tutsi du Rwanda, Gaël Faye remonte le cours de l'histoire avec son nouveau livre "Jacaranda", paru le 14 août. Il y raconte le génocide au Rwanda à travers quatre générations. Un ouvrage difficile, mais nécessaire.

Jacaranda est le nom d'un arbre aux fleurs violettes délicates. C'est aussi le titre du nouveau livre de Gaël Faye, qui est l'un des événements de cette rentrée littéraire. Déjà en tête des ventes, le deuxième roman de l'auteur, compositeur et interprète situe son action après le génocide de 1994. Les lectrices et lecteurs y découvrent Milan, un jeune Franco-Rwandais qui effectue plusieurs voyages à Kigali, au Rwanda, terre natale de sa mère. Dans ce pays dévasté et en pleine reconstruction, Milan va rencontrer quatre générations et remonter avec elles le fil de l'Histoire pour percer les silences du Rwanda.

Dans son premier roman "Petit pays" (2016, prix Goncourt des lycéens), Gaël Faye racontait un quotidien paisible et une enfance douce brisés en même temps que ce "petit pays" d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Un roman dans lequel l'auteur avait mis beaucoup de sa propre existence.

Après "Petit pays", Gaël Faye disait ne pas vouloir être prisonnier de cette partie de son histoire. Il s'y replonge pourtant avec ce deuxième roman. "On a beaucoup ramené 'Petit pays' au Rwanda, mais dans mon esprit, c'était l'histoire d'une enfance burundaise, d'un paradis perdu, alors que ma propre relation au Rwanda est différente. J'ai découvert le Rwanda tout de suite après le génocide et j'ai vu ce pays évoluer, changer depuis trente ans. Trente ans, c'est le temps d'une génération et je me disais qu'il y avait une urgence à prendre une photographie de l'instant", raconte Gaël Faye dans l'émission Vertigo du 28 août.

Comprendre le Rwanda

Gaël Faye vit au Rwanda depuis plusieurs années. Il n'y a pourtant pas vécu enfant, sa famille ayant vécu l'exil pendant trente ans au Burundi. L'auteur a ressenti le besoin de s'y établir pour élever ses propres enfants. "J'ai mis du temps à comprendre le Rwanda. Pendant des années, je m'y rendais pour visiter ma famille qui était retournée s'établir là-bas tout de suite après le génocide. J'y allais en vacances. Ce pays me faisait peur, ce pays m'effrayait, me troublait", indique-t-il.

Le Rwanda a bien changé. Les champs de ruines ont désormais laissé place à un pays moderne plébiscité par les touristes, à tel point que Gaël Faye parle d'une start-up nation et rappelle que 70% de sa population est née après le génocide. Lui est né avant et se sent la responsabilité d'être le trait d'union entre ces générations. "J'avais onze ans quand le génocide a eu lieu. Je n'ai donc pas participé à l'effort de reconstruction, mais j'ai vu la génération de mes parents reconstruire le pays. (...)", souligne l'auteur.

Je me sens une forme de responsabilité de dire à la génération d'après ce qu'ont été ces années de reconstruction Gaël Faye, auteur de "Jacaranda"

Un travail de mémoire

"Aujourd'hui au Rwanda, quand je rencontre des hommes d'un certain âge, je me demande toujours où ils étaient ce fameux printemps 1994", dit Gaël Faye. Avec "Jacaranda", l'auteur signe une fiction qui interroge le passé des uns et des autres de manière réaliste.

Gaël Faye, Jacaranda. éditions Grasset

Ce roman fait aussi un rappel de l'histoire, car si dans notre mémoire les massacres des Tutsi commencent en 1994, dans la réalité, les premiers datent de 1959. Auparavant, les colonies allemandes, puis belges, créent déjà des groupes ethniques et figent des classes sociales en catégories raciales. "Il fallait déconstruire cela, au lendemain du génocide. Rappeler d'où nous venions, quelle était notre histoire. Car la colonisation avait raconté un autre narratif", précise Gaël Faye.

Comme pour son personnage Milan, Gaël Faye a grandi dans une famille où le silence était de mise. Pour comprendre l'histoire, il s'est tourné vers la littérature. Avec le succès de son premier roman, il réalise que bon nombre de ses lecteurs et lectrices découvrent l'Histoire à travers ses mots.

J'ai conscience de pouvoir être une porte d'entrée pour prendre connaissance de cette histoire, mais j'espère qu'après, on puisse prolonger la curiosité, parce qu'un seul livre, et d'ailleurs une seule vie, ne suffit pas pour comprendre ce qui s'est joué Gaël Faye, auteur de "Jacaranda"

Avec "Jacaranda", Gaël Faye signe un deuxième roman difficile et violent autant que nécessaire, écrit avec la douceur et la tendresse que l'on connaît à son auteur.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Lara Donnet