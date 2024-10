Dans "Coupez!", Laure Desmazières dissèque la précarité du métier de scénariste

Manon travaille pour l'industrie du rêve, mais vit un cauchemar. Scénariste bien installée dans la précarité, elle est appelée en urgence sur le tournage d'un film qu'elle a écrit. Un investisseur a revu son financement à la baisse. La production n'a plus les moyens de tourner toutes les scènes prévues. Mais parce que ce scénario est le premier pour elle qui va se concrétiser en un film, elle se met immédiatement en route pour voler au secours de la production. Et tant pis si ce travail n'est pas rémunéré.

Je me demande si c'est 'coupure' l'horrible mot qui m'amène à faire des comparaisons entre le cinéma et une batterie de cuisine. Ou si simplement j'aimerais occire celui qui me demande un travail considérable non rémunéré le temps d'un week-end.

Extrait de "Coupez!" de Laure Desmazières