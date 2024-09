"Cousu Mouche", une maison d'édition hors norme qui fête ses vingt ans

Portée par une équipe de bénévoles passionnés, la maison d'édition romande Cousu Mouche célèbre ses vingt ans. Sans locaux ni salaires, elle publie quatre romans par an, dont l'un est aujourd'hui adapté en série.

C'est une histoire de passionnés de littérature et d'une maison d'édition qui fait partie intégrante du paysage culturel romand. Les éditions Cousu Mouche sont gérées par des bénévoles engagés et publient quatre ouvrages chaque année. Ces romans sont tirés à quelques centaines d'exemplaires, plusieurs milliers pour les meilleures ventes.

A côté des grandes maisons françaises, les chiffres sont modestes, mais les romans de Cousu Mouche font des heureux dans les rayonnages des librairies romandes. "Ce sont toujours des petites pépites. Nous avons besoin aussi d'originalité, d'atypisme, de livres qui sortent de l'ordinaire par rapport à la grosse cavalerie", souligne Claire Renaud, qui gère la librairie-galerie Atmosphère à Genève.

Ni bureau ni salaire

Les livres de Cousu Mouche sont conçus dans un café genevois, car ses éditeurs n'ont ni bureau ni salaire. La maison d'édition est dirigée par un comité de bénévoles qui fonctionne depuis vingt ans et ne compte pas ses heures. "C'est du travail, mais par périodes, témoigne Fred Bocquet, éditrice chez Cousu Mouche. Parfois, toutes les soirées de la semaine sont prises, [ainsi que] les week-ends parce que je fais aussi de la correction typographique". Le moment de la sortie des livres, avec la lecture des PDF, est également une période de travail intensive.

Depuis ses débuts, Cousu Mouche a édité plus de 70 livres, dont les auteurs proviennent de toute la Suisse romande. "Ce sont des romans qui ne seront pas forcément acceptés ailleurs parce que financièrement, il y a un enjeu. On ne sait pas si cela va marcher. [De notre côté], nous n'avons pas vraiment d'enjeu financier. Nous avons un coup de coeur pour un livre, nous le publions, si cela ne marche pas, tant pis. Nous n'avons pas de salaire à sortir et c'est un gros atout pour nous", indique Fred Bocquet.

Adaptation en série

Preuve que la micro-édition peut accoucher de grands projets, le livre du journaliste Fabien Feissli, "En eau salée", publié en 2015 par Cousu Mouche, est actuellement adapté en série.

>> A lire aussi : Avec la série En eau salée, la RTS offrira un regard inédit sur la marine marchande suisse

Ancrée dans l’univers méconnu de la marine marchande suisse, cette série coproduite par la RTS, Alva Film, Arte et Gurutze Kalea au Pays basque, proposera une enquête haletante menée par une femme dans un univers masculin. Quatre épisodes de 52 minutes seront diffusés entre 2024 et 2025 sur RTS et Play Suisse.

Sujet TV: Julie Conti

Adaptation web: mh