"Comme de l’eau dans l'eau" de Myriam Wahli, fiction d’anticipation percutante 

C’est l’histoire d’un pari et d’un grand saut. Le pari de croire qu’un e-mail d’informations littéraires puisse être lu, durablement. Et le grand saut consistant à confier aux flux internet (podcast et streaming) le soin de remplacer les rendez-vous de la radio linéaire.

Le 1er novembre 2019, QWERTZ naissait dans l’enthousiasme et l’appréhension qu’accompagnent une expérience inédite. Imaginée par une poignée de journalistes littéraires issus d’Espace 2, portée sur les fonts baptismaux par Jean-Marie Félix, cette aventure éditoriale célèbre aujourd’hui son premier quinquennat.

Cinq ans d’existence dans le monde numérique: une éternité! Si notre newsletter, forte de 225 numéros et plus de 10’000 abonnés et abonnées, est encore là, c’est grâce à la fidélité de son lectorat, alliée à la bienveillance des actrices et acteurs du monde du livre qui l’apprécient et la recommandent.

Nicolas Julliard, responsable littérature à la RTS