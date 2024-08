Cinq auteurs et autrices suisses non francophones à découvrir au Livre sur les quais

Ecrivain suisse alémanique, Lukas Bärfuss, 52 ans, habite Zurich. Après avoir passé plusieurs années de son adolescence dans la rue, travaillé comme ferrailleur, jardinier et libraire, il est aujourd’hui l’un des auteurs germanophones les plus connus. Politique, combatif, dans la tradition des grands intellectuels allemands, Lukas Bärfuss se bat pour un monde où les valeurs de l’esprit l’emporteraient sur celles de l’économie. Il a été récompensé en 2019 par le très prestigieux prix Georg-Büchner.

Essayiste et dramaturge, il est aussi romancier. Les éditions Zoé publient ses ouvrages traduits en français. Son dernier en date, "Le carton de mon père", est sorti en français en février 2024.

À la mort de son père, Lukas Bärfuss refuse l’héritage. Il sait que de cet homme, petit malfrat sans domicile fixe qui a fait de la prison, il ne reste que les dettes. Et puis ce carton de bananes plein de vieux papiers. Vingt-cinq ans plus tard, il décide de l’ouvrir. Commence alors une plongée dans le temps et la pensée. L’écrivain revisite sa propre enfance et relit Darwin, situe sa famille dans une époque et un milieu et questionne notre "obsession de l’arbre généalogique".

Il déconstruit notre tendance à nous définir par nos ancêtres, à faire de la famille le lieu d’accomplissement par excellence, alors qu’elle est souvent source de bien des névroses. Et il élargit la notion d’héritage: dans quel état laissons-nous la planète, qu’en est-il des déchets qui s’accumulent et des ressources surexploitées qui se raréfient? Lukas Bärfuss imprime à son texte une force rythmique qui vient de son expérience de dramaturge, et trouve un ton qui en fait son livre le plus personnel à ce jour.