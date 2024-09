"Ces féroces soldats" de Joël Egloff, une plongée en Alsace-Lorraine annexée

Avec "Ces féroces soldats", Joël Egloff retrace l'histoire mouvementée de sa région natale, la Lorraine, pendant la Deuxième Guerre mondiale et rappelle le destin de ces 130'000 hommes incorporés de force dans l'armée allemande, à l'image de son propre père.

Originaire de la région de Metz, Joël Egloff retrace avec "Ces féroces soldats" l'histoire tumultueuse de sa famille durant la Deuxième Guerre mondiale, en Moselle annexée. En octobre 1943, âgé de 17 ans, son père est incorporé de force dans l'armée allemande.

Sous l'uniforme de la Waffen-SS, division Adolf Hitler, il doit se battre sur le front russe. Puis viennent la retraite du front de l'Est, le retour en France, un nouveau départ en Allemagne, puis la Hongrie. Dans tous ces lieux, il se bat contre des Américains, des Britanniques, des Russes.

Eloigné des grands enjeux stratégiques de la guerre, le livre ouvre une fenêtre sur la petite histoire en dressant simplement le parcours de ce soldat ballotté de caserne en caserne, de langue en langue, de pays en pays. Et démontre aussi comment la machine en marche peut broyer les hommes, les femmes et des familles entières.

Comme des dizaines de milliers d'autres Alsaciens-Lorrains et Luxembourgeois, le père de l'auteur devient l'un des 130'000 "Malgré-nous", selon l'expression qui désigne les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht. 40'000 de ces hommes ne reviendront pas.

Une région ballottée entre la France et l'Allemagne

Région du nord-est de la France, l'Alsace-Lorraine détient une identité complexe, tiraillée depuis 1870 entre l'Allemagne et la France. De française, elle devient allemande après 1871 puis de nouveau française à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1940, elle est annexée de nouveau et devient allemande, jusqu'à la fin de la guerre, où elle est libérée et retrouve son identité française.

Entre 1940 et 1944, toute la région se germanise; les noms des villages changent et l'occupation n'a rien de comparable à ce qui se vit ailleurs en France. "L'Alsace-Lorraine devient véritablement une part de la grande Allemagne", souligne Joël Egloff dans l'émission Vertigo du 29 août.

Récit non fictionnel

Pour ce sixième roman, l'auteur a puisé la matière de son livre uniquement sur les témoignages qu'il a récoltés, sans introduire de fiction pour combler les blancs. "Je me suis interdit de rajouter quoi que ce soit pour ne pas semer le trouble entre ce qui serait de l'ordre de la fiction et ce qui serait du récit", indique Joël Egloff.

Malgré son sujet douloureux, le livre ne manque pas d'humour. C'est que Joël Egloff, dont les précédents ouvrages ont été couronnés notamment du prix du Livre Inter, du prix Alain-Fournier ou encore du grand prix de l’Humour Noir, manie le caustique avec brio. A hauteur du regard de l'enfant qu'il a été, l'auteur dépeint la guerre dans toute son ironie macabre et son absurdité.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Melissa Härtel