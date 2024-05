"Carte postale" de Daniel Curnier, une invitation à voyager autrement  

Enseignant et ex-grand voyageur, Daniel Curnier délivre un premier roman implacable et nerveux. "Carte postale" dépeint le quotidien et les rêves de cinq jeunes du monde entier, rapidement confrontés à la dureté de la vie. De quoi réfléchir à ce qui se cache derrière les décors paradisiaques.

Mike rêve de devenir basketteur professionnel, Jacek se voit en marin sur les traces de son grand-père, Ephrem profite d'une existence simple entre deux parents aimants, Laetitia ne vit que pour ses journées à la plage, quant à Yuki, elle cherche à tout prix à quitter un carcan étouffant. Ce qui lie ces cinq jeunes, c'est une enfance faite de plaisirs simples.

Destinées tragiques

L'innocence et la joie de l'enfance font peu à peu place aux comparaisons, aux injonctions de la société. A l'instar du modèle occidental, les protagonistes veulent consommer, acheter, avoir des loisirs. Et puis il y a les coups du sort; une mère qui tombe malade, un accident de la route, une mauvaise rencontre.

J'avais envie de casser le récit dominant qui consiste à dire que les voyages sont géniaux. Qu'on voit des beaux paysages, des cultures fascinantes et qu'on en sort grandi. Les voyages peuvent aussi être tristes, troublants et bouleversants. Daniel Curnier, auteur de "Carte postale"

Daniel Curnier l'affirme, les cinq personnages nés de son imagination sont inspirés de personnes connues, de témoignages, de rencontres. Et s'il ne nomme jamais les pays dans lesquels ils évoluent, l'auteur donne des images fortes qui permettent de deviner que l'on se trouve en Ethiopie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est notamment.

Soif de voyages

Non content de dévoiler l'évolution des personnages, le roman "Carte postale" est également morcelé par les réflexions personnelles de Daniel Curnier sur le voyage. Composition de son sac à dos, amour des paysages rocailleux et silencieux, découverte de nouvelles saveurs, adaptation aux us et coutumes des populations locales, l'auteur n'hésite pas à partager son cheminement intérieur.

Fort de ce constat désolant, je m'étais tourné vers des formes de séjour alternatif. Travailler dans des fermes en échange du gite. Survivre dans la forêt. Camper sur les hauts-plateaux. Extrait de "Carte postale" de Daniel Curnier

L'adolescent fier de ramener ses trouvailles de shopping malls américains fait place à un adulte à la recherche d'unicité et d'authenticité. Une quête sans fin qu'il finira par abandonner.

Un autre regard

Pas de mise en scène ni de selfies dans la "Carte postale" écrite par Daniel Curnier. Avec ce livre, l'auteur espère susciter une certaine réflexion sur les injonctions qui nous poussent à prendre l'avion pour visiter d'autres pays, à l'autre bout de la terre.

Voyageur repenti, Daniel Curnier ne veut pas pour autant tomber dans l'écueil du donneur de leçons. Pour cette raison, "Carte postale" ne prodigue pas de conseils sur les bonnes manières de voyager. En guise de conclusion, l'auteur nous rappelle tout de même que "parfois les plus belles découvertes peuvent se faire à deux pas de chez soi".

Sarah Clément/ld