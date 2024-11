Bernadette Després, illustratrice de la série BD "Tom-Tom et Nana", est morte

L'illustratrice Bernadette Després, qui a fait rire des générations de jeunes lecteurs et lectrices grâce à son coup de crayon dans la série de bande dessinée "Tom-Tom et Nana", est décédée à l'âge de 83 ans mardi, ont annoncé les éditions Bayard mercredi.

"C'est avec une tristesse immense que les équipes de Bayard Jeunesse ont appris ce jour le décès de l'illustratrice Bernadette Després", a indiqué la maison d'édition dans un communiqué, précisant que ses équipes lui rendront un hommage lors du Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil (Seine-Saint-Denis), fin novembre.

Née à Paris en mars 1941, Bernadette Després a débuté sa carrière d'illustratrice pour les journaux de Bayard Jeunesse, avant de travailler par la suite pour différents éditeurs.

En 1976, Bayard Jeunesse passe commande auprès de Bernadette Després (dessin) et Jacqueline Cohen (scénario), afin de créer une bande dessinée mensuelle: "À la bonne fourchette" deviendra officiellement "Tom-Tom et Nana" en 1990.

Un pari réussi

Avec les aventures de "Tom-Tom et Nana", Bernadette Després a toujours voulu faire rire les jeunes lecteurs et lectrices. Les facéties de Tom-Tom, le grand frère au T-shirt rayé et de Nana, sa petite soeur aux tresses blondes, ont bercé l'enfance de plusieurs générations.

Avec 34 albums, plus de 3'000 planches originales parues sous forme d'épisodes dans le mensuel "J'aime lire" depuis 1977, et une adaptation en série d'animation à la télévision, "Tom-Tom et Nana" a été un pari plus que réussi pour la dessinatrice qui croquait avec humour la vie quotidienne des deux enfants et de leur famille. "Un jour, un enfant m'a dit qu'avec mes histoires, je me vengeais des adultes et c'est très vrai. Je n'aime pas les adultes. Ils m'impressionnent avec leur sérieux", reconnaissait la dessinatrice dans le journal La Croix en 2019.

Fauve d'honneur au Festival international de la BD d'Angoulême en 2019, Bernadette Després avait été élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2021.

afp/sc