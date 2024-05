Avec "Terra Animalia", Tirabosco et Mallet rêvent un jardin d'Eden à l'envers

Tom Tirabosco et Patrick Mallet plongent en bande dessinée dans une Terre du futur où les espèces animales ont repris leurs droits. Mais la perspective du retour à une cohabitation avec l'humanité bouleverse ce monde de lois inviolables. "Terra Animalia" est une fable philosophique haute en couleur.

Vous ne les raterez pas dans les rayons de votre librairie favorite: sur la couverture de "Terra Animalia", les yeux jaune acide de Nyelle, jeune lycaonne héroïne de ce roman graphique à deux cerveaux, vous scrutent dans l'obscurité d'une végétation luxuriante. Le trait de Tom Tirabosco est immédiatement reconnaissable, mais ce qui surprend est cette vibrance de la couleur, absente des ouvrages de l'artiste genevois depuis quinze ans, et qui illumine littéralement les pages de cette histoire à poils et à plumes.

Le récit est construit avec des chapitres de couleur, avec cet aspect un peu excessif. Je voulais vraiment rendre cet univers de la planète Terre comme un jardin d'Eden exubérant chromatiquement. Tom Tirabosco, co-auteur de "Terra Animalia"

C'est à l'initiative de Patrick Mallet, auteur suisse établi à Paris, que naît cet album qui s’adresse à tous les âges. "A l’époque, je cherchais des dessinateurs pour mes histoires et j'avais contacté Tom Tirabosco. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il fallait que j'écrive une histoire pour lui", confie dans le podcast QWERTZ du 28 mai cet auteur qui s'est déjà attelé à raconter la jeunesse du capitaine Achab avant Moby Dick.

Paradis retrouvé

Dans "Terra Animalia", une fois n'est pas coutume, les animaux sont au centre du propos. Les humains ont quitté une planète Terre qu'ils ont eux-mêmes dévastée pour se réfugier sur Mars. Plusieurs milliers d'années plus tard, la nature et les espèces animales se sont réorganisées, et même plus: une forme de conscience a émergé d'une source mystérieuse.

Tout le monde cohabite dans un respect mutuel et grâce à des lois strictes, qui empêchent de retomber dans le chaos décrit dans les légendes anciennes. Pourtant un jour, Nyelle, une jeune lycaonne, est témoin du crash d'une étrange embarcation. En sortent deux humains: un homme et une femme. A partir de là, tout va changer.

Une planche de la BD "Terra Animalia". [La Joie de Lire]

Oiseaux, mammifères, primates et reptiles se côtoient dans ce qu'on peut qualifier de véritable paradis terrestre. Une comparaison revendiquée par les deux auteurs qui évoquent un "mythe du jardin d'Eden à l'envers", où les humains, plutôt que d'en être chassés, y reviennent. Ironiquement, les fruits de ce havre de paix ne sont pas interdits, malgré leurs effets surprenants. Au contraire, leur consommation par le couple est encouragée par Nyelle, intriguée par ces deux créatures dépourvues de queue et de fourrure, et qui tente une approche malgré la méfiance de ses pairs.

Fable futuriste

Faut-il ou non laisser revenir l'espèce par qui la destruction est arrivée? Faut-il changer les lois animales de collaboration et de non-violence afin d'éviter le pire? Ou faut-il donner une nouvelle chance à l'humanité? C'est là tout l'enjeu de cette fable haute en couleur, qui vulgarise les théories des anthropologues Bruno Latour et Philippe Descola, chantres de la "diplomatie inter-espèces" et qui refusent que président uniquement les rapports de force.

Au-delà de ses allures de parabole, "Terra Animalia", avec ses couleurs joyeuses et ses animaux si expressifs, pourrait simplement être avant tout une ode à ce paradis perdu qu'est l'enfance.

Ellen Ichters/olhor