Avec "Ma soeur se lance dans la chanson", Thomas Sandoz révèle son côté hilarant

Après plusieurs romans sombres, l'auteur neuchâtelois Thomas Sandoz a souhaité explorer d'autres pistes. Rocambolesque à souhait, "Ma soeur se lance dans la chanson" mêle enquête explosive et histoire d'amour. Martin, juriste débutant et narrateur principal, doit y jongler avec une soeur insupportable.

Soline veut à tout prix briller sur scène. Pour réaliser son rêve de devenir chanteuse, la jeune femme est prête à tout. Face à son égocentrisme et à sa détermination aveugle, son frère Martin n'a guère le choix. Le juriste débutant va rapidement se trouver face à plusieurs missions impossibles: dénouer une enquête explosive, s'occuper de son neveu surdoué et démarrer une histoire d'amour, tout en répondant aux demandes pas très catholiques de son supérieur.

"Ma soeur se lance dans la chanson" mélange quiproquos et rebondissements en tout genre. Cette comédie, écrite par Thomas Sandoz, parle de chansons certes, mais aussi d'amour, d'art contemporain, de manipulations et de rimes faciles.

Des personnages excentriques

Bras cassés, artistes sans avenir, hockeyeurs lubriques, Thomas Sandoz aime s'amuser avec ses personnages. L'auteur neuchâtelois aime pointer les petits travers des gens. "Soline essaie d'écrire ses propres textes, mais sa poésie est plate, détaille-t-il dans l'émission Vertigo du 25 juin. Il ne suffit pas d'ouvrir le dictionnaire des rimes pour faire une jolie chanson".

Soline persiste, fonce dans le mur, fait les mauvais choix et s'entoure des mauvaises personnes. A l'inverse, son frère Martin tente de maintenir la barre, en tentant de rester loyal. Dans ce livre foisonnant aux couches multiples et aux personnages complexes, Thomas Sandoz développe une véritable empathie à leur égard, même s'ils ont des côtés détestables.

Plusieurs maisons d'édition à son arc

Six ans après "La balade des perdus" (Grasset), Thomas Sandoz avoue qu'il voulait explorer de nouvelles pistes: "Jusqu'ici, j'ai surtout pratiqué une écriture dense et dramatique, dans des romans noirs, sans dialogues. Avec 'Ma soeur se lance dans la chanson', j'avais envie d'écrire quelque chose de différent, très humoristique, avec un maximum de catastrophes à chaque page", dit-il en rigolant.

Pour garder une certaine liberté dans cette nouvelle aventure, Thomas Sandoz s'est approché d'une nouvelle maison d'édition: "Mon identité chez Grasset est liée à quelque chose de plus grave. Pour ce projet-là, j'avais envie d'avoir un éditeur qui ne me pose pas de questions sur ma démarche, mais seulement sur mon texte, d'où mon choix de me tourner vers les éditions de l'Hèbe".

Quant à savoir si ce changement de ton - plus amusant - plaît aux lecteurs et lectrices, Thomas Sandoz confie: "Celles et ceux qui me lisent régulièrement ne sont pas si étonnés que cela. En fait, j'ai l'impression que mon chemin vers une écriture plus lumineuse s'est fait tout naturellement."

Des propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément