Avec "L'odyssée d'Abdoul", Audrey Millet raconte la mode et le trafic humain

L'historienne de la mode Audrey Millet publie "L'odyssée d'Abdoul - enquête sur le crime organisé". Un essai-enquête proche du roman qui suit le parcours d'Abdoul, tailleur ivoirien en proie aux mafias italiennes, nigérianes et chinoises. Une histoire de trafic humain autant que de mode et de couture.

Audrey Millet est historienne de la mode et étudie les liens entre le "made in Italy" et le crime organisé. Elle est notamment l'autrice du "Livre noir de la mode" (2021) et de "Woke Washing. Capitalisme, consumérisme, opportunisme" (2023). Son dernier livre, "L'odyssée d'Abdoul - enquête sur le crime organisé" retrace le parcours d'Abdoul, rencontré en 2022 devant un magasin de mode "made in China" à Prato, en Italie.

"Lorsque j'ai rencontré Abdoul, il m'a dit: 'je suis tailleur pour telle marque'. Il était dans une situation légale, et moi je suis historienne de l'habillement. Je lui ai demandé s'il voulait me raconter un petit peu l'industrie de la mode et ses mauvais côtés - les bons ne m'intéressent pas vraiment", raconte Audrey Millet dans l'émission Vertigo du 7 novembre.

Un réseau de trafic humain

Avant de lui raconter l'envers du décor de l'industrie de la mode, Abdoul tient à préciser à Audrey Millet qu'il n'a jamais souhaité venir en Italie. Abdoul est Ivoirien. Il est tailleur et a pris sans le savoir la route de l'esclavage en 2015. Exploité au Burkina Faso puis au Niger, il se retrouve dans un camp de travail libyen où l'on affame, torture, prostitue. Jeté à moitié mort dans une embarcation en route vers l'Italie, il finit par arriver à Prato, cité textile en proie aux mafias italiennes, nigérianes et chinoises.

"Petit à petit, alors qu'il me racontait toutes les étapes de son parcours, j'essayais de me mettre dans son sac à dos, dans tous les pays traversés, sur le bateau en Méditerranée, et d'analyser, de surplomber avec une méthode sociologique et historique, ce que lui n'avait pas compris sur le moment, c'est-à-dire qu'il était pris dans des réseaux de trafic humain", indique l'historienne.

Une histoire de mode et de couture

La couverture du livre "L'odyssée d'Abdoul - Enquête sur le crime organisé" d'Audrey Millet. [Les Peregrines Eds]

Abdoul a mis un an à accepter de rentrer dans les détails de son histoire pour les livrer à Audrey Millet. Un an aussi pour retrouver la mémoire, effacée par les traumatismes. Malgré l'intensité du récit livré par Abdoul, c'est bien une enquête que signe Audrey Millet: "J'ai essayé de l'écrire comme un roman, je n'ai pas vraiment eu le choix, la vie d'Abdoul est tellement romanesque".

A travers l'histoire d'Abdoul, Audrey Millet décortique les réseaux mondiaux de trafics - d'armes, de drogue, d'organes, d'êtres humains - dans lesquels tant de migrants se retrouvent piégés. Elle livre un essai-enquête salutaire. "J'ai l'espoir que l'humanité revienne à sa place et qu'on arrête d'être obnubilé par notre petit confort, notre écharpe, notre nouvelle fringue. Parce que c'est aussi une histoire de mode et de couture", conclut-elle.

Propos recueillis par Michel Ndeze

Adaptation web: ld