Avec "L'admiration", Florent Marchet montre la férocité du monde artistique

Auteur-compositeur-interprète reconnu, Florent Marchet confirme aussi son statut d'écrivain avec son deuxième roman. "L'admiration" raconte la relation amicale et les destins parallèles d'un adolescent qui rêve de monter sur scène et d'une vedette de stand-up sur le déclin.

Dans "L'admiration" de Florent Marchet, Bastien, 13 ans, écoute en boucle la cassette orange du spectacle "Nadia Viper n'a rien à dire et le fait savoir", tout en rêvant un jour de monter sur la scène d'un café-théâtre. Révélation de la scène artistique dans les années 1980, Nadia est désormais plus portée sur la fête et la bouteille que sur le travail de nouveaux sketchs. Entre ces deux êtres que tout oppose se tisse une drôle de relation sur plusieurs années. D'abord amicale, puis utilitaire jusqu'à ce que le rideau tombe.

Le héros est un ado

Dans "Le monde du vivant", son précédent roman, Florent Marchet avait déjà choisi une adolescente pour héroïne principale: Solène, obligée de déménager à la campagne avec un père se rêvant agriculteur. Dans "L'admiration", le personnage de Bastien a remis un adolescent dans le rôle du protagoniste principal. Si cette période le fascine tant, ce n'est pas un hasard: "J'ai grandi avec l'angoisse de devenir adulte. Ce monde-là ne me réjouissait pas. Je trouvais les adultes tristes et gris", se confie-t-il dans Vertigo du 30 août.

La révélation se fera dans un deuxième temps. Florent Marchet grandit dans le Berry où ses parents se mettent à programmer des spectacles dans un petit théâtre à l'abandon. Les artistes étant logés à la maison, un nouveau monde s'offre à l'écrivain: "J'ai alors découvert qu'on pouvait être adulte et ne pas être corseté par un statut social, cela m'a beaucoup rassuré", poursuit-il.

Un monde féroce

Fin connaisseur de la scène théâtrale et musicale, Florent Marchet décide de plonger l'intrigue de son nouveau roman dans le monde féroce du stand-up. "Un monde où la sanction est immédiate, explique-t-il. Soit les gens rient, soit ils ne rient pas, c'est une discipline qui s'apparente à une performance sportive".

Dans "L'admiration", les années passent, et si Bastien réussit à se faire une place en devenant agent d'humoristes, pour Nadia, l'évolution professionnelle tient plutôt de la longue et douloureuse descente aux enfers. L'ancienne vedette ne fait plus rire personne. Pour Florent Marchet, il était nécessaire de montrer la partie immergée de l'iceberg: "On a tous envie de réussir notre vie. Ce qui est étonnant, c'est que pour un artiste, réussir est conditionné au succès et ça, c'est terrible".

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Sarah Clément