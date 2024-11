Avec "Fatal abîme", Marc Voltenauer plonge au coeur des violences conjugales

"Fatal abîme", nouveau polar de l'écrivain romand Marc Voltenauer, dévoile une enquête sur fond de violences conjugales se déroulant entre les Préalpes vaudoises et la ville de Lausanne. Une sixième enquête qui annonce aussi un prochain roman écrit à quatre mains avec le Neuchâtelois Nicolas Feuz.

Un homme égorgé dans les ruines d'un ancien sanatorium de Leysin, une avocate lausannoise de renom assassinée dans des circonstances pour le moins étranges, des victimes qui ont un lien avec des cas de violences conjugales et abus sexuels dans le passé: la brigade criminelle a du pain sur la planche. Sauf que l'inspecteur Andreas Auer, personnage récurrent des polars de Marc Voltenauer, est hospitalisé pour un cancer du foie. C'est donc son adjointe et amie Karine Joubert qui est chargée de cette difficile affaire.

Pour son sixième polar, l'écrivain romand a choisi de traiter des violences faites aux femmes. "L'idée a germé il y a déjà un certain temps, à force de lire des faits divers dans la presse sur des féminicides ou sur de la violence conjugale. Et aussi de prendre connaissance chaque année des statistiques de plaintes qui sont déposées et de savoir que seulement 5% des victimes osent porter plainte.", explique l'auteur dans l'émission Quartier Livre du 17 novembre.

Marc Voltenauer a eu envie, au-delà des chiffres, d'ancrer cette réalité dans le paysage romand et de développer différents aspects que cette problématique recouvre. Il a choisi de montrer notamment le travail de lieux qui accueillent les femmes victimes de violences, comme le centre MalleyPrairie près de Lausanne, devenu Le Phare dans le roman.

Lieux insolites et abandonnés des Préalpes vaudoises

L'intrigue se déroule ainsi dans la région lausannoise, mais également dans les Préalpes vaudoises, endroit cher à l'auteur du "Dragon du Muveran". Dans son nouveau polar, on découvre plusieurs lieux intrigants et abandonnés bien réels de cette région, comme le sanatorium des Chamois de Leysin ou les ruines de l'usine hydroélectrique de Vuargny, située entre Aigle et Le Sépey.

Des endroits que Marc Voltenauer a découverts il y a quelques années lorsqu'il travaillait avec son conjoint Benjamin Amiguet sur leur guide "111 lieux insolites des Alpes vaudoises à ne pas manquer" (éditions Emon, 2022). "Je me suis dit c'était des super lieux à intégrer dans ce polar. Puis finalement, le guide lui-même est devenu l'un des indices présents dans le livre", confie-t-il.

Des ponts avec l'univers fictionnel de Nicolas Feuz

Parmi les autres endroits réels cités dans "Fatal abîme", il y a la prison pour femmes de la Tuilière à Lonay près de Morges (VD), où plusieurs protagonistes du roman ont séjourné. Un lieu qui se trouve être au coeur des "Extradées", dernier roman de Nicolas Feuz, autre célèbre auteur romand de polars.

Et ce n'est pas un hasard. Amis dans la vie, les deux écrivains ont pris l'habitude depuis quelques années de faire des ponts entre leurs deux univers fictionnels, n'hésitant pas à citer ou à faire apparaître des personnages de l'autre dans leurs propres livres. "Dans "Fatal abîme", un pas de plus est franchi lorsque l'on apprend dans les dernières pages que l'inspecteur Auer et le procureur Jemsen, personnage récurrent de Nicolas Feuz, vont être amenés à travailler ensemble sur une nouvelle affaire.

"Ultimatum", futur roman écrit à quatre mains

Depuis la sortie de leur dernier roman respectif début octobre - que les deux hommes ont choisi de faire paraître le même jour et à promouvoir de manière conjointe -, une question était sur toutes les lèvres: avaient-ils prévu d'écrire un roman à quatre mains? Invités dans l'émission Forum du 5 octobre, les deux hommes avaient préféré entretenir le suspense. "Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quelques indices à relever de la part des lecteurs et lectrices dans nos deux livres sur ce qui pourrait se passer par la suite", avait alors lâché Marc Voltenaueur, laissant peu de place au doute.

Désormais, le mystère est entièrement levé. Dans les listes d'ouvrages à paraître prochainement, on découvre "Ultimatum", polar signé Voltenauer et Feuz dont la sortie est agendée pour le 27 février 2025. Au coeur de ce roman à quatre mains: la menace d'un attentat d'envergure sur sol helvétique.

Propos recueillis par Ellen Ichters et Coralie Claude

Adaptation web: Andréanne Quartier-la-Tente