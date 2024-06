Arthur Teboul, le chanteur de Feu! Chatterton, publie ses consultations poétiques

Chanteur et parolier du groupe Feu! Chatterton, Arthur Teboul est aussi poète. Son dernier ouvrage "L'adresse" est né suite à l'ouverture d'un "cabinet de poèmes minute" à Paris. Pendant plusieurs semaines, il a composé des poèmes express destinés aux personnes venues le visiter.

Certains offrent des fleurs, Arthur Teboul, lui, offre des poèmes. Le 12 mars 2023, il ouvre un cabinet éphémère, le Déversoir, et accueille pendant une semaine près de 250 visiteurs et visiteuses. "L'adresse" est la compilation des poésies composées pour toutes ces personnes.

Une démarche à contre-courant

Couverture du livre de poésie "L'Adresse" d'Arthur Teboul. [Editions Seghers]

Interrogé sur la genèse de sa démarche dans le 12h30 du 29 mai, Arthur Teboul admet que c'est le tumulte de nos vies qui lui en a donné l'idée: "Faire une halte est devenu compliqué, on est sursollicité par nos téléphones, on est dans une ère de la rentabilité".

"Mon intuition s'est transformée en certitude quand j'ai vu une centaine de personnes débarquer. Cela prouvait qu'il y avait un véritable besoin partagé", poursuit-il. Quant au processus d'écriture, Arthur Teboul confie qu'il a été complexe. Ses poèmes ne naissent pas d'une conversation, mais de la présence silencieuse des visiteurs.

Après quelques minutes de rédaction vient le moment émouvant de la lecture: "En fait, le poème est un prétexte, une concrétisation du lien humain qui se crée en quelques minutes en présence d'un inconnu, déclare Arthur Teboul. Regarder quelqu'un cinq minutes en silence, c'est parfois plus intime que si on lui avait parlé pendant des heures".

Partage d'expériences

Quelques mois plus tard, Arthur Teboul recontacte l'ensemble de celles et ceux qui lui ont rendu visite. Il leur envoie un message accompagné d'une vingtaine de questions dont les réponses se trouvent à la fin du livre "L'adresse". Pour l'auteur, il était important d'entendre ces voix plurielles: "Si j'avais été le seul à dire à quel point cette expérience était extraordinaire, cela aurait été douteux".

Et Arthur Teboul de conclure malicieusement: "Quand on va dans un cabinet de poésie, on n'a pas besoin d'être soigné. On peut chercher un remède, un moment extravagant, se sentir faire partie d'un poème, ou chercher des signes. La liberté qu'offre le poème, elle est dans tout ça".

Des propos recueillis par Blandine Lévite

Adaptation web: Sarah Clément